Le suore di clausura potranno usare i social

Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste siciliane, negli ultimi due giorni sono oltre 500 quelli arrivati in sicilia a bordo dei soliti barconi.

Ieri pomeriggio, per il terzo giorno consecutivo, un barcone con 160 migranti a bordo è stato intercettato dalle motovedette della capitaneria di porto vicino l’isola di Lampedusa.

I migranti, provenienti dalla Tunisia, sono stati accompagnati a Trapani con due motovedette, una della capitaneria di porto e una della guardia di finanza. Giornale di Sicilia. A darne notizia è il Giornale di Sicilia

Gli ultimi arrivi confermano che le dinamiche migratorie verso l’Italia stanno rapidamente cambiando. Sono tornati infatti i tunisini.

Si è riaperta la rotta tra le coste della Tunisia e Lampedusa.

È stato il Viminale che, a fronte di una diminuzione dell’85 per cento dei flussi dalla Libia, si è accorto invece di un considerevole aumento di quelli dalla Tunisia balzata in vetta alla classifica dei Paesi d’origine dei migranti sbarcati in Italia nei primi mesi del 2018, piu’ di 2.000, praticamente uno su cinque, il triplo dei nigeriani.

E il dato potrebbe essere in difetto perché molti tunisini sbarcano nella sicilia meridionale per conto suo senza nessun aiuto da parte della guardia costiera e appena approdati sulla terra ferma svanisce a piedi.

Questi «sbarchi fantasma» non vengono censiti e quindi il numero è senza dubbio maggiore.

Da ricordare che in Tunisia non esiste nessuna guerra, e a governare è una classe politica totalmente democratica.

Il rischio è – secondo il ministro dell’interno Minniti – che su questi barconi possano trovare posto soggetti vicini al terrorismo islamico di ritorno dalla Siria. Dalla Tunisia, come ha ribadito una recente inchiesta della Procura di Palermo, arrivano potenti gommoni che in meno di tre ore portano in Sicilia chi e’ disposto a pagare cifre consistenti e a bordo dei quali avrebbero trovato posto possibili terroristi.

Purtroppo in questi giorni sono stati registrati anche episodi di estrema violenza.

Un’agente è stato colpito con alcune testate al viso dopo avere preso le difese di una operatrice umanitaria apostrofata in modo volgare da un tunisino durante le operazioni di sbarco. Un suo collega è riuscito a bloccare un tunisino fuggito dal pronto soccorso dove era stato trasferito per un presunto, e probabilmente inesistente, malore. Il nordafricano ha colpito con tre testate l’agente che è stato ricoverato, con un ipotesi di frattura del setto nasale e una prognosi di trenta giorni, nell’ospedale di Modica.

Ieri mattina sull’isolotto di Portopalo di Capo Passero, nel siracusano, è stata individuata una barca a vela di nome Melody battente bandiera degli Stati Uniti con a bordo 37 migranti, tra cui tre donne e tre bambini, che si dichiarano curdi.

Le forze dell’ordine hanno anche ritrovato in spiaggia un piccolo tender che gli scafisti, probabilmente tre ucraini, hanno utilizzato per fuggire. Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze dal Gruppo interforze di contrasto all’immigrazione clandestina della procura di Siracusa, i migranti sono partiti cinque giorni fa dalle coste greche, pagando 5 mila euro ciascuno per il viaggio.