Guglielmi replica a Detomas e sono scintille: «Penso solo alla crescita sociale ed economica della val di Fassa»

Lunedì, nella conferenza stampa dove è stata presentata la coalizione trentina di centrodestra, Luca Guglielmi, segretario dell‘associazione Fassa, aveva sottolineato, levandosi qualche sassolino dalle scarpe, l’adesione convinta alla sua lista ladina pronta a correre per soffiare il seggio in consiglio provinciale alla Ual di Giuseppe Detomas alle prossime elezioni: «Abbiamo ribaltato la val di Fassa dove governiamo 5 comuni su 6 e il Comun general, in questi anni abbiamo annientato la Ual, che al momento sembra sparita dai radar, e non sappiamo nemmeno se esista più» – queste le parole di Guglielmi pronunciate peraltro senza nessun livore o rancore verso nessuno, in modo sereno, pacato ed ironico.

«Annientare», la parola usata dal segretario Luca Guglielmi, non è stata digerita bene dal consigliere Detomas che – attraverso un comunicato – ha criticato l’uso di questa parola, che vagamente riporta ai ricordi della guerra dove «l’avversario veniva annientato», consigliando il rivale politico ad usare in politica dei vocaboli più consoni.

Pubblicità Pubblicità

La replica di Guglielmi non si è fatta attendere, «Estrapolare un termine, uno solo, – si legge nella sua nota – da un discorso molto più ampio ed articolato, valutare una singola parola trasponendola da un contesto molto più esteso, mette sicuramente in condizione di forza colui che va in ricerca di un pretesto per alimentare ulteriormente una polemica».

Pubblicità Pubblicità

Guglielmi spiega che Detomas dovrebbe preoccuparsi di approfondire, sapendo che per ovvi motivi la stampa quasi sempre condensa in poche parole discorsi e ragionamenti più estesi, poi lo incalza ironicamente, «Il consigliere provinciale mi dedica una lectio magistralis sul significato del termine “annientare”, di ciò lo ringrazio anche perché, alla base condivido il suo ragionamento. Vero è però che, nello specifico, – aggiunge poi – dimentica (per svista o convenienza) di indicare l’iperbole del termine stesso e quindi che la lettura potrebbe e nello specifico caso è: “battere, sconfiggere in maniera clamorosa”, il più delle volte utilizzato in termini sportivi ma anche politici (questo ne è il caso). Proprio per questo il termine è stato utilizzato alla fine di un ragionamento che ricordava il risultato delle elezioni amministrative del 2015 e delle politiche dello scorso marzo, dove è innegabile (dati alla mano) chi abbia raccolto il consenso maggiore (peraltro in crescita) in Val di Fassa e riprendendo oltretutto le dichiarazioni dei massimi esponenti dell’UAL ove si interrogavano sull’opportunità o meno, sulla necessità o meno, del proseguire e in che termini l’azione del movimento politico. Dati di fatto quindi, nessuna volontà, come attribuitomi da Detomas di “distruggere o ridurre a niente” l’Union Autonomista Ladina, a questo se vorranno e lecitamente ci penseranno loro, io mi preoccupo di far crescere la mia squadra: L’Associazione FASSA, con il solo obiettivo, il bene della nostra Valle, la crescita sociale ed economica della nostra Comunità» –conclude la replica di Luca Guglielmi.