È morto Claudio Buratti, storico chitarrista trentino degli anni ’60

Si chiude con un raffinato doppio appuntamento l’edizione 2017/2018 della rassegna Jazz’About promossa dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Giovedì 3 maggio alle ore 21.00 saliranno sul palco dell’Auditorium Melotti di Rovereto due big della scena musicale contemporanea: da un lato Chassol, il “Re dell’Ultrascore”, dall’altra Godblesscomputers, una delle stelle emergenti dell’elettronica più visionaria ed immaginifica.

Dando uno sguardo veloce alle importanti collaborazioni con artisti di punta dell’electro-pop come Phoenix, Frank Ocean e Sebastien Tellier, si potrebbe scommettere che Christophe-Thomas Chassol, classe 1976, abbia imboccato ormai da tempo la strada del pop di alto livello.

Dando un altrettanto rapido sguardo al suo curriculum formativo, altri potrebbero invece concludere che il talentuoso artista abbia preferito invece concentrarsi sulla scena jazz pura. Del resto, anni di studi al prestigioso Berklee College Music – la scuola di perfezionamento per eccellenza per jazzisti di alto livello – parlano da sé, certificano senza ombra di dubbio la sua vastissima preparazione tecnica da strumentista.

Invece Chassol ha preferito svelare il suo talento al grande pubblico: una scelta certamente azzeccata, che lo ha catapultato ai vertici della scena musicale contemporanea. Benché il jazz abbia indubbiamente lasciato un’impronta duratura nel suo modo di “fare musica”, nella sua carriera non si è precluso nulla: dalle colonne sonore per il cinema alla French touch, fino alla sua più grande produzione – gli ultra-scores, per usare la sua personale definizione.

Queste “colonne sonore totali” non sono altro che il prodotto del suo particolarissimo viaggio in solitaria nei suoni del mondo: una partitura, una riscrittura in musica, per così dire, del suo vissute e delle strade che ha percorso. Che si tratti di un viaggio in una grande città, di una passeggiata tra i vicoli o di una paradisiaca isola caraibica, tutto diventa materiale grezzo per un nuovo brano, tutto è oggetto di un possibile campionamento sonoro.

Così facendo suoni, rumori, parole e discorsi registrati in giro per i continenti si sovrappongono e danno forma ad un raffinatissimo ritratto dal vivo di veri e propri paesaggi sonori. In mano sua, infatti, il mondo “suona e respira” – con una grazia e una classe insospettabili, capaci di lasciare a bocca aperta qualsiasi ascoltatore.

Su traiettorie meno sperimentali come modus operandi, ma simili come attitudini, si muove l’altro live set in programma nella serata del 3 maggio, quello di Godblesscomputers, all’anagrafe Lorenzo Nadalin. Anche lui, come Chassol, potrebbe essere definito come un eccellente collezionista di suoni concreti: li esplora, li cataloga, li seziona per poi ricomporli in brani di sintesi.

Dopo un lungo periodo di maturazione artistica quest’anno si è lanciato nel mondo della musica live. Il palcoscenico gli ha permesso senza ombra di dubbio di dare ancora più spessore al suo hip hop sognante, profondo, multidimensionale, capace anche di trascolorare nelle ritmiche dritte della musica house ma sempre con grazia, gusto, eleganza. Ed è stato forse proprio il suo personalissimo mix di ritmiche impazienti, pathos e silenzi che gli ha permesso di esibirsi sui più prestigiosi palchi, quali Club 2 Club a Torino e Robot Festival di Bologna.

Del resto, il suo background parla prima di una appartenenza alla scena hip hop / rap italiana più pura ed ortodossa, ma successivamente varie esperienze – tra cui una lunga permanenza a Berlino – lo hanno portato ad arricchire tantissimo il suo suono di stimoli, sensibilità, suggestioni, facendolo diventare uno dei caposcuola di quella nuova generazione di musicisti italiani capaci di portare la “musica fatta dai computer” fuori dalle nicchie, andando a sedurre anche le platee più legate alla scena indie rock o al pop più atipico.