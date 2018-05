«CONfronTiAmoCI», il gruppo per amministratori di sostegno

CLES – La figura giuridica dell’amministratore di sostegno è stata introdotta dalla legge n.6/04 che ha riformato il Codice Civile stabilendo che “la persona che per effetto di una infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno”.

Sul territorio della Provincia Autonoma di Trento è operativo da anni il progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino con il fine di promuovere questa figura e un sistema territoriale in grado di facilitare l’assunzione e il mantenimento di questo incarico.

Nel 2018 è stato avviato il progetto per lo sviluppo territoriale dell’amministratore di sostegno in Val di Non e Val di Sole, che prevede tra le attività in programma la costituzione di un gruppo di confronto tra amministratori di sostegno.

L’idea è quella di organizzare dei gruppi di amministratori di sostegno a Cles con momenti d’incontro fra pari, durante i quali verrà dato spazio all’ascolto e alla valorizzazione dell’esperienza come supporto e condivisione nella gestione degli atti da compiere previsti dal decreto di nomina e delle relazioni quotidiane con il beneficiario e i diversi attori che ruotano intorno a questa figura.

L’obiettivo del gruppo è quello di favorire il confronto e lo scambio a partire dalla propria esperienza sulle tematiche legate all’esercizio del ruolo della figura dell’amministratore di sostegno.

I destinatari degli incontri sono appunto amministratori di sostegno e nel gruppo sarà presente un facilitatore che avrà il ruolo di agevolare il confronto e la condivisione delle esperienze tra i partecipanti.

Gli incontri, che si terranno nella saletta riunioni al piano terra della Comunità della Val di Non, avranno cadenza mensile. Il primo è fissato per giovedì 31 maggio alle 18, il secondo per giovedì 21 giugno sempre alle 18.

Per informazioni e iscrizioni: formazione@amministratoredisostegnotn.it, 345-2734305.