Basket, domani gara 3 Trento – Avellino. Beto Gomes squalificato per due partite

L’espulsione di Beto Gomes in gara 2 costa cara all’Aquila Basket Trento. L’ala portoghese ha rimediato una squalifica di due giornate e non ci sarà nelle due gare casalinghe di domani sera e sabato sera.

Questo il commento del gm Salvatore Trainotti: «Siamo abituati ad accettare e rispettare qualsiasi decisione. Chi ha preso le decisioni ha il diritto di prenderle, funziona così. Non sta a noi giudicare l’operato. Dispiace sia successo con un giocatore come Gomes che di solito non è coinvolto in queste situazioni ed è conosciuto anche a livello internazionale come giocatore serio e corretto. È una situazione ovviamente che ci condiziona molto però tutte le vere squadre sanno trovare risorse alternative: noi ci sentiamo una squadra vera e domani saremo pronti come sempre».

Domani alle 20.45 alla BLM Group Arena di Trento va in scena gara-3 dei quarti di finale scudetto in cui la Dolomiti Energia Trentino affronta la Sidigas Avellino: si riparte dalla situazione di 1-1 dopo i primi due incontri al PalaDelMauro di Avellino, che garantiscono alla Dolomiti Energia il vantaggio del fattore campo potendo giocare in casa le prossime due partite. La serie infatti rimarrà a Trento anche per gara-4, in programma sabato 19 maggio 2018 alle 20.45.

Prima del match ha parlato la guardia olandese Yannick Franke: «Penso che gara-2 non abbia mostrato ciò che siamo capaci di fare, siamo ben diversi da quelli che hanno segnato appena 59 punti nella seconda partita della serie, un tipo di pessima performance offensiva che non abbiamo mai avuto negli ultimi mesi. Ci è mancata aggressività e presenza mentale, a quel punto il piano partita non poteva riuscire: in gara-1 eravamo stati in grado di trovare il modo di invertire la tendenza all’interno dei 40′, martedì sera non lo abbiamo fatto. Noi non siamo quelli di gara-2, e tornando a Trento da Avellino con una vittoria esterna sappiamo ora di poter contare sul nostro campo e sul nostro pubblico per ritrovare inerzia, aggressività e fiducia: i nostri tifosi sono sicuro che ci daranno una grossa mano nel motivarci e nel sostenerci».