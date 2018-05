Adunata Alpini, il bilancio della polizia locale: 101 veicoli rimossi, 9 denunce

La 91a Adunata degli Alpini ha coinvolto la Polizia Locale di Trento a partire dalle prime riunioni nel mese di aprile del 2017 e fino a tutta la prima settimana di maggio del 2018 con oltre 150 incontri specifici a cui hanno partecipato le realtà maggiormente interessate agli interventi da programmare e adottare in relazione a viabilità, trasporti, parcheggi residenti, servizi alle persona, sanità, prevenzione rischi, occupazioni di suolo pubblico ordine pubblico.

177 addetti impiegati per un totale di 6.166 ore di lavoro con la collaborazione della Forestale e della polizia locale di Tione, Storo, Riva del Garda e Verona oltre che dei vigili del fuoco permanenti e volontari. Distribuiti 1.991 permessi per l’accesso nelle zone rossa e arancio e assegnati 753 parcheggi ai residenti del centro storico. Nei giorni dell’Adunata sono stati rimossi 101 veicoli di cui 96 legati all’evento. 168 le infrazioni registrate, la maggior parte per sosta irregolare. Sei le denunce per guisa in stato d’ebbrezza.

TURNISTICA E PRESENZE

Dal 7 al 14 maggio la quasi totalità del personale del Corpo di Polizia Locale è stata impegnata operativamente sul territorio per gestire la manifestazione con turni particolari che hanno assicurato la continuità nell’arco delle 24 ore.

A partire da mercoledì 9 maggio e fino alla mattina del 14 maggio si è assicurata la presenza, senza soluzione di continuità, di un Commissario presso le centrali radio della Questura (Centrale Unica Forze di Polizia) e della Protezione Civile presso la caserma dei Vigili del Fuoco permanenti.E’ stato garantito l’apporto anche di vigili del fuoco permanenti e volontari che hanno coperto 18 – 20 postazioni per le 4 giornate interessate dall’evento, con nr 3-4 operatori per postazione, con veicolo al seguito. In particolare il personale ha presidiato i varchi delle zone oggetto di divieto o regolamentazione del transito veicolare in relazione alla cronologia delle chiusure, ha assicurato il controllo all’interno delle stesse per contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale o di occupazione di suolo pubblico, impegnando personale in abiti civili. Un contingente ha effettuato il controllo dalle zone perimetrali a quelle chiuse, ha garantito la viabilità veicolare e pedonale, il monitoraggio costante delle arterie principali, le deviazioni, il transito del servizio pubblico ordinario e di quello dedicato al rientro dei partecipanti ai parcheggi di attestamento. E’ sempre stato assicurato il rilievo dei sinistri stradali e nelle giornate di sabato e domenica, in occasione della visita del Presidente della Repubblica, parte del personale ha operato per consentire il transito e la viabilità del corteo presidenziale e dei signori Ministri intervenuti sia sul Doss Trento che presso il Cimitero Comunale.

La centrale di Polizia Locale, rinforzata nell’organico già a partire dal 26 aprile ha gestito migliaia di telefonate e richieste di informazioni prevedendo una presenza di tre operatori ed un Commissario nella fascia oraria 06,00-23,00 e di due operatori dalle 22,00 alle 07,00.

Tutte le cerimonie della Manifestazione hanno visto la presenza del Gonfalone della Città di Trento decorato con la Medaglia D’oro al Valor Militare scortato dagli Agenti in Alta Uniforme Storica e da un Commissario. Durante la sfilata gli Agenti in Alta Uniforme hanno portato anche i Gonfaloni dei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme aderenti alla Gestione Associata.

E’ stata prevista la presenza di un agente e di un Commissario presso l’Ufficio Servizi per assicurare la stesura dei turni anche in relazione alle necessità che si sono rappresentate.

ATTIVITA’ SEZIONE STUDI E CONTENZIOSO

In sintesi alcuni dati relativi a sanzioni amministrative e sanzioni accessorie (rimozione, sequestri e fermi) accertati nel periodo 7 maggio 13 maggio 2018.

N. Rimozioni GIORNO LUOGO 21 7 maggio 2018 Parcheggio via Canestrini (ex Sit) – 5 veicoli Parcheggio via Sanseverino – 3 veicoli Parcheggio ex Zuffo – 13 veicoli 4 7 maggio 2018 Rimozioni varie 2 10 maggio 2018 Piazzale Neufarm – area di stazionamento trasporto pubblico urbano ed extraurbano 7 11 maggio 2018 Aree riservate per l’attività di vendita su suolo pubblico, via V. Veneto (Maso Ginocchio) 3, via Inama 1, corso Lavoro e Scienza 3. 1 12 maggio 2018 Attività di commercio senza titolo 7 12 maggio 2018 Veicoli in sosta irregolare e sosta davanti a passo carrabile 54 12-13 maggio 2018 Zona Blu di ammassamento della sfilata Via Vittorio Veneto (16) via Milano (16) Via Marsala (12) Viale Rovereto (7) oltre ad altre vie (Perini, Bezzi, Mattioli) e lungo alcune vie del termine della sfilata, via Gazzoletti, via Rosmini, via Manzoni e largo N. Sauro

Nei giorni dell’adunata sono stati rimossi 101 veicoli di cui 96 legati all’evento, ossia veicoli in sosta irregolare nelle aree oggetto di concessione o interessate alla manifestazione (percorsi e luogo di ammassamento). Nello stesso periodo inoltre sono state accertate 6 violazioni per guida in stato di ebbrezza : in 3 casi è stata applicata la sanzione accessoria del sequestro del veicolo (ciclomotori o conducente con tasso sup a 1,5 g/l).

Gli accertamenti per guida in stato di ebbrezza sono legati a controlli per altre infrazioni (es. guida senza casco, veicolo senza targa o a seguito di sinistro stradale). Sono state accertate 7 violazioni per guida senza la prescritta copertura assicurativa, contestate 2 violazioni a carico di veicoli non immatricolati, privi di targa. In tre casi allo stesso conducente sono state contestate più violazioni (guida in stato di ebbrezza, guida senza patente, circolazione senza assicurazione, guida senza casco).

NUMERO VIOLAZIONI

Dal 7 maggio al 13 maggio 2018 sono state accertate 168 infrazioni di cui il maggior numero sono riferite all’articolo 7 del CdS (96) per sosta irregolare in zona di divieto di sosta (violazioni collegate alle rimozioni per l’Adunata), per sosta in zona a pagamento e in zona a disco orario oltre il tempo consentito. Articolo 158 (29) per violazioni in materia di sosta (sosta senza indicare l’ora di arrivo, marciapiede, intersezione ecc…).

Articoli vari:

93 (1) veicolo non immatricolato;

80 (6) mancata revisione;

180 (2) mancanza di documenti);

126 (2) patente scaduta;

172 (3) senza cinture);

171 (senza casco), art. 143 (mano da tenere), art. 173 (telefono), art. 15 (atti vietati) ecc. (29)

ATTIVITA ‘ DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA

In occasione dell’Adunata il personale della sezione polizia amministrativa è stato fortemente attivo nel :

partecipare alle riunioni con le associazioni di categoria propedeutiche alla elaborazione del piano commerciale; supportare il Servizio Sviluppo economico nella definizione dei provvedimenti di sospensione o spostamento dei mercati nel periodo di occupazione dell’Adunata ; individuare e tracciare gli spazi sostitutivi per i mercati di Piazza Erbe, Piazza Fiera e per i posteggi isolati di Via Rosmini e Via Verdi; fornire supporto al Servizio Sviluppo economico nella valutazione dei criteri che sono stati sottoposti alla Giunta comunale per la predisposizione del Piano commerciale della 91^Adunata e per la redazione del bando di assegnazione dei posteggi di vendita temporanei ; provvedere ad individuare i 157 posteggi di vendita temporanei posti a bando; collaborare con il Servizio Gestione Fabbricati per l’individuazione dei punti di allaccio e per la definizione delle necessità relative ai collegamenti elettrici per i posteggi temporanei di vendita; partecipare assieme al personale dello Sportello attività produttive alle operazioni di sorteggio dei posteggi temporanei di vendita; partecipare alle attività informative realizzate dalle associazioni di categoria dei pubblici esercizi; presenziare alle riunioni convocate da altre categorie economiche (taxi, farmacie,albergatori) per divulgare i contenuti dei provvedimenti predisporre l’ordinanza contingibile e urgente n. 5/2018 in materia di sicurezza urbana e tutela dell’incolumità pubblica; svolgere le attività necessarie a garantire la collocazione dei posteggi di vendita assegnati con bando e provvedere a controlli sulle stesse attività in modo da garantire il corretto utilizzo degli spazi e delle infrastrutture, provvedendo a ricollocare anche in fase di Adunata alcuni spazi per i quali i titolari avevano dimostrato criticità; effettuare controlli al fine di limitare il fenomeno dell’abusivismo commerciale in particolare all’interno della zona rossa, contestando alcune violazioni alle normative commerciali. Tale attività non è stata assicurata in modo capillare come programmato a causa della necessità di sopperire ad alcune defezioni sui presidi viabilistici; supportare l’attività di controllo della Guardia di Finanza , anche inviando documenti e facsimili da utilizzare per la contestazione delle violazioni del caso , effettuare verifiche sui pubblici esercizi, al fine di accertare il rispetto dell’ordinanza contingibile e urgente 5/2018 e limitare situazioni di disturbo causate dall’esercizio prolungato in orario notturno.

ATTIVITA ‘SEZIONE COMANDO

In coincidenza con la definizione delle chiusure al traffico, sono stati estratti gli elenchi dei capifamiglia residenti nelle diverse zone, con particolare attenzione ai residenti di Zona Rossa in possesso di un permesso di sosta su suolo pubblico; in data 20 marzo 2018 è stata spedita a tutti i residenti di Zona Rossa, Zona Arancio e Zona Blu una lettera esplicativa delle limitazioni al traffico previste per l’Adunata degli Alpini e della relativa regolamentazione delle zone; lettera simile è stata inviata anche a tutti gli invalidi di Zona Rossa.

Sono stati individuati 2 punti per la distribuzione dei permessi direttamente sul territorio: in via Bronzetti ed in via Torre Vanga, mentre con venerdì 6 aprile è iniziata la distribuzione dei permessi, con 3 operatori di Polizia Locale che si sono alternati nella presenza in ufficio, con orario continuato dalle ore 7.30 alle 18.00 dal lunedì al giovedì e 8.00-13.00 il venerdì ed il sabato. Prevista inizialmente fino al 24 aprile, l’apertura al pubblico, vista la forte affluenza di richiedenti, è stata prolungata presso il Comando fino alla mattina di sabato 12 maggio, per un totale di complessivi n. 30 giorni (n. 250 ore di apertura al pubblico);

Zona Rossa Zona Arancio Zona Blu (esclusa zona arancio) TOTALI Lettere spedite n. 2.110 n. 3.338 n. 580 n. 6.028 Permessi distribuiti n. 793 n. 1.198 non previsto n. 1.991 Parcheggi assegnati n. 753 non previsto – n. 753

Sono state contattate numerose categorie di utenti ed organizzati numerosi incontri con soggetti interessati dalle limitazioni al traffico:

assistenti domiciliari, enti e cooperative che effettuano servizi di assistenza alla persona, assistenza e trasporto disabili, anziani, ecc: circa 30 enti/associazioni

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Case di Cura, centri di riabilitazione;

farmacie e trasporto medicinali;

istituti di vigilanza ed istituti bancari;

medici di base e pediatri;

panificatori e ditte che effettuano ristorazione e consegna pasti a domicilio;

– sono inoltre stati presi contatti con i gestori del parcheggi messi a disposizione dei residenti di zona rossa:

parcheggio Buonconsiglio-Autosilo

parcheggio Duomo

parcheggio Europa

parcheggio Fiera

parcheggio presso ex Carcere via Pilati

parcheggio Economia e Commercio, via Inama

ATTIVITA ‘SEZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

La sezione di polizia giudiziaria è stata particolarmente impegnata nella settimana dal 7 al 14 maggio di seguito le attività svolte:

denuncia per art. 489 C.P. per circolazione con veicolo a motore con documenti falsi ;

; identificazione di un soggetto extracomunitario presso i giardini di piazza Venezia, riconosciuto da altra persona quale suo aggressore relativamente ad una vicenda accaduta qualche giorno prima e per la quale aveva già presentato querela presso i Carabinieri.

relativamente ad una vicenda accaduta qualche giorno prima e per la quale aveva già presentato querela presso i Carabinieri. 6 denunce per guida in stato di ebbrezza .

denunce per . 1 denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale durante la stesura di atti relativi all’accertamento di un 186 C.d.S.

denuncia per durante la stesura di atti relativi all’accertamento di un 186 C.d.S. 1 denuncia ex artt. 336 – 337 C.P. per le minacce e la resistenza poste in essere da un ragazzo fermato e segnalato quale autore di furti (reato poi non comprovato). L’attività avveniva in un contesto molto pericoloso per gli agenti operanti che dapprima dovevano resistere alla resistenza passiva di alcuni avventori del bar .