Sabato «Palazzi Aperti» a Cles

L’ allarme arriva da alcune aziende della val di Non che denunciano che dall’inizio della recessione (2009 per la Cgia) è praticamente impossibile trovare falegnami e saldatori, figure professionali che richiedono ormai un’elevata specializzazione.

Ma anche la Cgia attraverso alcuni dati confermava solo nel 2016 la presenza di circa 520 posti liberi come saldatori e 700 da falegname.

Ma la conferma arriva anche da Adecco, una delle più importanti piattaforma multibrand di consulenza e soluzioni HR per il mondo del lavoro che comprende servizi di ricerca e selezione di personale di tutti i tipi.

Nella ricerca nel sito web di Adecco sono infatti molte le richieste di saldatori e falegnami, che però non riscontrano interesse da parte degli utenti. Un «patrimonio» di circa 15 mila disoccupati, la maggior parte giovani, che in Trentino non sono quindi interessati a seguire questo tipo di scelta professionale che alla lunga potrebbe portare a soddisfazioni economiche importanti.

«Tutti si lamentano che sono senza lavoro ma poi quando cerchi saldatori o falegnami non ne trovi uno disposto a lavorare – afferma Giovanni Coletti titolare di Tama Aernova (foto) – la preparazione dei giovani diplomati è spesso al di sotto delle richieste avanzate, il lavoro c’è, la ripresa è iniziata, ma non si riesce a trovare la forza lavoro»

Le imprese sembrano intenzionate ad assumere ma purtroppo faticano a trovare personale.

Due le cause principali. Le spiega sempre Giovanni Coletti, «non ci sono i profili professionali giusti o non ce ne sono a sufficienza».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Antonio Corazzolla titolare dell’omonimo mobilificio ubicato a Tres, azienda storica con 18 dipendenti, «dalle scuole escono dei ragazzi, anche se pochi, hanno le basi ma poca esperienza».

«Noi normalmente prendiamo dei ragazzi che hanno fatto l’Enaip che hanno almeno alcune base tecniche e poi tentiamo di formarli».

Come spiega Corazzolla non è nemmeno una questione di salario, perché spesso un operaio specializzato guadagna più di un laureato quando entra nel mondo del lavoro.

Il problema esiste anche per gli stranieri, «nel mondo degli stranieri si trova di tutto, – aggiunge Corazzolla – ma anche chi al loro paese faceva il falegname non è adatto alle esigenze del nostro paese, la qualità nel lavoro e le rifiniture fanno la differenza, e chi viene da un altro paese non è preparato per il nostro mercato».

Alla domanda come può fare un’azienda a reperire figure professionali Corazzolla risponde in modo ironico, «o prendiamo qualcuno e lo formiamo partendo da zero, oppure lo rubiamo a qualche nostro concorrente»

Da una ricerca effettuata da Unioncamere e il Ministero del Lavoro nel 2016 i saldatori risultano essere al secondo posto fra figure professionali più ricercate, i falegnami sono invece al sesto posto.

Al primo posto sono i macellai e i pesciaioli, lavori ormai in via di estinzione.

Ma forse da parte dei giovani, – concordano Coletti e Corazzolla – manca l’intraprendenza, la tenacia, la motivazione e l’entusiasmo di apprendere un nuovo mestiere, dove per impararne i segreti ci vuole magari qualche annetto in più.