Giro d’Italia a Rovereto: la viabilità e i provvedimenti del comune

Com’è noto nella giornata di martedì 22 maggio 2018 Rovereto verrà interessata dalla 16ma tappa del 101° Giro d’Italia, quale città di arrivo ronometro con partenza Trento.

Al fine di consentire le iniziative rientranti nell’evento, l’Ufficio Mobilità ha formulato specifica richiesta tesa ad ottenere l’adozione di alcuni provvedimenti viabilistici a Rovereto , nel periodo dal 20 maggio 2018 al 23 maggio 2018.

Pertanto indispensabile aderire a quanto richiesto per tutelare l’incolumità dei passanti e degli addetti, anche nella logica di consentire il perseguimento del superiore interesse pubblico, che nella fattispecie trova anche concretizzazione nella sollecita esecuzione dell’intervento prospettato.

I provvedimenti

1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione, sul piazzale di Via Palestrina antistante lo Stadio Quercia, dalle ore 18.00 del 20 maggio 2018 alle ore 22.00 del 22 maggio 2018;

2. l’istituzione del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione, sul piazzale Achille Leoni (comparto lato sud), dalle ore 18.00 del 20 maggio 2018 alle ore 22.00 del 22 maggio 2018;

3. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione, dalle ore 08.00 del 21 maggio 2018 alle ore 22.00 del 22 maggio 2018 in:

– Via Baratieri – ambo i lati (tratto compreso tra Via San Francesco e Viale Trento);

– parcheggio adiacente il campo sportivo di Via Baratieri;

– Via San Francesco – ambo i lati;

4. l’istituzione ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione, in Corso Bettini e in Viale Trento (tratto compreso tra rotatoria e Via San Francesco), dalle ore 14.00 del 21 maggio 2018 alle ore 03.00 del 23 maggio 2018:

– di divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 del 21 maggio 2018 alle ore 03.00 del 23 maggio 2018;

– di divieto di transito dalle ore 03.00 alle ore 23.00 del 22 maggio 2018;

5. l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione, in Via Tacchi e in Via Savioli, dalle ore 06.00 di lunedì 21 maggio 2018 alle ore 22.00 del 22 maggio 2018;

6. l’istituzione del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione, sul Piazzale Achille Leoni (comparto lato nord/est), dalle ore 06.00 del 21 maggio 2018 alle ore 22.00 del 22 maggio 2018;

7. l’istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione, in Via Piomarta (tratto compreso tra Corso Bettini e Via Baratieri), dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del 22 maggio 2018;

8. l’istituzione, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione, nel giorno 22 maggio 2018:

– del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 07.00 alle ore 22.00;

– del divieto di transito dalle ore 09.00 alle ore 22.00; sulle seguenti strade:

– Via all’Adige;

– Via Pasubio (tratto compreso tra Via all’Adige e Via Unione);

– Via Unione (tratto compreso tra Via Pasubio e Viale Vittoria);

– Viale Vittoria;

– Via Cavour (tratto compreso tra rotatoria Via Craffonara e Viale Vittoria);

– Via Campagnole (tratto compreso tra Via Cavour e Via Saibanti);

– Largo Dalla Chiesa;

– Via Cesari;

– Via Vannetti;

– Corso Rosmini;

– Piazza Rosmini;

– Via Paoli (tratto compreso tra Via Don Rossaro e Corso Rosmini);

– Via San Francesco;

– Via Savioli;

– Via Tacchi;

– Via Rebora;

– Via Paganini;

– Via San Giovanni Bosco (tratto compreso tra Via Pavani e Via Paganini);

– Via San Giovanni Bosco (tratto compreso tra Via San Francesco e Viale Trento);

– Via Teatro;

– Via Orefici;

– Viale dei Colli (tratto compreso tra Piazza Rosmini e entrata parcheggio interrato di

Viale dei Colli).;

Nel periodo di cui al presente punto n. 8, saranno automaticamente preclusi gli accessi dalle strade adiacenti a quelle sopra elencate;

9. l’istituzione del senso unico alternato a vista, per i soli mezzi delle forze dell’ordine, su Via Brigata Acqui e Via Riva, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 del giorno 22 maggio 2018;

10. il Comando di Polizia locale, qualora si rendesse necessario, ha facoltà di disciplinare il traffico con la prescrizione di garantire in sicurezza, compatibilmente con la manifestazione, l’accesso e il recesso veicolare dei residenti;

11. nella giornata del 22 maggio 2018, interessata dalla Tappa, viene confermata la transitabilità lungo la S.S. 12 da Sant’Ilario a Lizzana e quindi anche per la “zona Ospedale”, così come risultano invariati i transiti sulle direttrici:

– Stadio Quercia, Via Pasqui, Via Parteli, Via Azzolini e Via Montecorno;

– Via Manzoni per raggiungere San Giorgio;

– Bretellina ai Fiori, Via Navicello, Via Zigherane per raggiungere l’abitato di Sacco ;

– Via Jacob e Via Vicenza verso la città e verso la S.S. 12 per raggiungere le valli,

Serrada e Noriglio.

