Diretta Basket, Quarti di Finale gara 2: Avellino – Trento 44-33

Si gioca a porte chiuse al PalaDelMauro, campo squalificato. Trento conduce 1-0.

La cronaca in diretta

PRIMO QUARTO

L’avvio della Dolomiti Energia Trentino è concentrato e solido con Sutton e Hogue, ma Avellino si appoggia sul gigante ucraino Fesenko che mette i primi 10 punti dei suoi. 10-7 Sidigas. I lupi scappano fino al 14-7, il messicano Gutierrez prova a tamponare con la tripla. Rich e Wells fanno male in post basso e lanciano i padroni di casa sul 18-9. Sutton sfoga la rabbia con una rimbalzo e una delle sue schiacciate, ma l’Aquila Basket fatica. Renfroe penetra comodamente per il 21-11. Sutton schiaccia nuovamente a rimbalzo, ma la difesa subisce a ogni azione. 24-15 dopo 10 minuti.

10 punti Fesenko, 6 e 6 rimbalzi Sutton

SECONDO QUARTO

Avellino resta in doppia cifra di vantaggio finché una buona difesa e il break di Gutierrez e Hogue ricuce un po’ lo strappo fino al meno 4. 26-22. Irpini in difficoltà anche se l’Aquila Basket non ne approfitta. Bianconeri sempre attaccati, Shields sbaglia e segna il meno 3 dopo rimbalzo offensivo. Filloy prova a reagire e insieme a Fesenko spinge i suoi fino al 34-27. 16 punti del gigante avellinese. Shields mette una tripla pesante, Wells replica con schiacciata al volo. 36-30. Errore offensivo, contropiede Wells che mette altri 2 punti con fallo. Timeout Buscaglia. Meno 9. Avellino al 60%, Trento 35%. Liberi di Silins, Sutton e Auda. Filloy chiude con un’altra tripla pesante. 44-33.

Fesenko 16 e 7 rimbalzi, Wells 9 e 8 assist. Hogue 8, Sutton e Shields 7

Avellino 58%, Trento 33%. Assist 16-7 Avellino. Trento 13 rimbalzi offensivi.

TERZO QUARTO

Filloy e Rich tengono botta contro Sutton e Shields, mentre la bomba di Leunen manda in orbita Avellino sul 51-38. Partita molto brutta, non segna nessuno. Avellino va +15, ma l’Aquila non segna mai. 5 punti in 7 minuti. Due mattoni di Sutton e Beto, Scrubb trova altri 3 punt. 56-38. Franke trova un lampo, ma è troppo poco. Forray, Flaccadori, Beto in grandissime difficoltà. 60-43 molto pesante per Trento.

QUARTO QUARTO

Beto illude con 7 punti, risponde subito Avellino con Auda e Fesenko. Beto ci riprova, ma protesta per un fallo non visto, prende doppio tecnico e viene espulso. La Sidigas coglie l’occasione per portarsi a 20 punti di vantaggio con Rich. 70-50.