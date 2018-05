Trento orgogliosa dell’organizzazione: “Macchina perfetta, una delle migliori Adunate”

“Organizzazione perfetta, apprezzata da tutti. I complimenti vanno a tutti. Hanno cercato di metterci in difficoltà ma non ci sono riusciti. Sono orgoglioso di essere presidente di una provincia così organizzata. Troveremo una forma di ringraziamento pubblico assieme al sindaco Andreatta”.

Così il governatore del Trentino, Ugo Rossi, traccia il bilancio della 91ma Adunata nazionale degli Alpini che si è conclusa ieri.

Quest’oggi si è tenuto il briefing di chiusura presso la sala controllo della Protezione Civile ospitata nella caserma dei Vigili del Fuoco permanenti di Trento.

“Ho sentito persone apprezzare l’organizzazione generale – ha detto Rossi -. C’è stata tanta professionalità, ma anche tanto cuore. Abbiamo affrontato brillantemente le difficoltà di venerdi riguardo alle ferrovie. Hanno provato a metterci in difficoltà, ma non ci sono riusciti. L’utenza degli alpini è fatta di persone civili. Tutti hanno trovato riscontro alle loro necessità. I complimenti vanno fatti a tutti. Credo si possa dire che è stata l’adunata del trasporto pubblico che ha dimostrato che funziona e ci si può fidare. Il segreto è stato lavorare assieme, i numeri sono stupefacenti”.

Gli alpini di Trento hanno sfilato in 7 mila, permettendo anche agli uomini della Protezione Civile di far parte del corteo. Per il presidente Maurizio Pinamonti “una delle migliori adunate mai fatte”.

Da parte del comune, sono stati sottolineati il funzionamento della città, pur sotto pressioni, e il tanto ricevuto rispetto alle poche risorse spese.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato De Vigili per la Protezione Civile –, il sistema è stato efficace. Ci abbiamo lavorato per mesi. I trasporti, le ferrovie, la sanità, abbiamo visto grande impegno senza sottovalutare nulla. Abbiamo affrontato bene gli imprevisti”.

Per quanto riguarda la polizia locale sono stati snocciolati alcuni numeri: 140 agenti impegnati in 4 giorni, 120 rimozioni, soprattutto a Trento sud ieri sera in occasione del deflusso.

Dalle Autostrade del Brennero il bilancio è positivo. Ieri, in occasione della visita del presidente Mattarella, è stato risolto un incidente grazie ai mezzi di soccorso. Si calcola che 17 mila auto siano entrate a Trento attraverso i caselli nella giornata di domenica. Di queste 2000 erano pullman.

La Polizia Ferroviaria è stata sottoposta a particolare pressione, il doppio di quella normale. Infatti, si sono spostati su rotaia 200 mila persone al giorno. Nei 3 giorni dell’Adunata 450 mila passeggeri hanno utilizzati i treni. Il fiore all’occhiello è stato il piano attraverso la sistemazione preventiva di transenne a fare da filtro per gli spostamenti di grandi masse.

Per quanto riguarda il soccorso sanitario, sono state assistite 405 persone, subito dimesse, e altre 60 sono dovute ricorrere ad accertamenti in ospedale.

Infine la flotta di elicotteri ha supportato l’Adunata al gran completo con 5 velivoli a disposizione.