Sfruz, staccionata nel mirino dei vandali durante la grigliata

SFRUZ – Un atto vandalico senza senso. Perché quando l’unico fine è rovinare la cosa pubblica solamente per il gusto di farlo, si tratta di azioni che non hanno alcun significato e nessuna giustificazione.

Siamo nell’area pic-nic “Alle sort”, in zona Madonnina nel Comune di Sfruz, dove lo scorso fine settimana qualcuno, durante una braciolata in compagnia, si è divertito a deturpare la staccionata che delimita la zona, tagliando alcuni pali e facendone sparire altri.

Non è detto, tra l’altro, che i pali di legno mancanti non siano stati utilizzati proprio per alimentare il fuoco durante la “simpatica” grigliata.

Pubblicità Pubblicità

“Purtroppo nessuno ha visto niente – dichiara il sindaco di Sfruz Andrea Biasi – domani andrò dai Carabinieri a sporgere denuncia. Provvederemo poi al più presto a installare delle foto trappole, abbiamo già stipulato una convenzione con la Comunità di Valle per il loro posizionamento. Questa non era una zona in cui era prevista l’installazione, ma evidentemente un minimo di controllo dovrà essere effettuato anche qui”.

La speranza è che si riesca a risalire ai responsabili, per evitare che fatti del genere possano ripetersi e per lanciare un messaggio importante, ovvero che gesti di questo tipo non rimangono impuniti.