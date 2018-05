Presentata la coalizione di Centrodestra. C’è anche Walter Kaswalder

È stata presentata oggi in conferenza stampa la coalizione del centrodestra Trentino che contenderà il governo della provincia autonoma di Trento al centrosinistra alle elezioni del 21 ottobre 2018.

Lavoro, sanità, sicurezza, deleghe ai comuni, famiglia, decentramento delle competenze e autonomia. Questi i temi trattati, sia pure di striscio, e che saranno oggetto di una prossima conferenza stampa maggiormente approfondita. «Il programma non sarà costruito da centinaia di pagine, ma di una decina di punti, ben spiegati, in modo concreto e pragmatico» – ha dichiarato Maurizio Fugatti a riguardo.

Presenti Maurizio Fugatti per la Lega, Michaele Biancofiore per Forza Italia, Andrea De Bertoldi di Fratelli d’Italia, Marino Simoni in rappresentanza di Progetto Trentino, Claudio Cia il segretario di Agire per il Trentino e Luca Guglielmi per l’associazione Fassa.

Della coalizione fa parte anche Autonomia Popolare di Walter Kaswalder che, pur non essendo presente, ha confermato di essere della partita insieme al centrodestra. E questa è la novità. Il passo dell’ex presidente del PATT infatti isola completamente Civica Trentina di Borga che rimane da sola.

«Abbiamo costruito questa coalizione tenendo conto delle varie sensibilità, proponendo delle componenti politiche territoriali, civiche e nazionali, nei prossimi giorni cominceremo a confrontarci sul programma» – esordisce Fugatti che ha portato i saluti di Kaswalder confermando la sua presenza all’interno del centrodestra per le prossime elezioni.

Fugatti ha ripetuto più volte che il confronto sarà sul programma e non sul candidato presidente che poi tutta la coalizione deciderà liberamente e in modo paritario.

Sul possibile nome bocche cucite. Il favorito rimane comunque Fugatti.

Sul suo nome nessun veto arriverebbe da Fratelli d’Italia, da Agire per il Trentino e Progetto Trentino, per bocca direttamente di Silvano Grisenti.

Forza Italia potrebbe proporre un nome, ma la sensazione che non ci siano problemi sul nome del candidato.

È quindi questo il perimetro del centrodestra che lascia aperto però ancora degli spirargli per altre possibili alleanze, «la porta rimane aperta ancora per qualche giorno – aggiunge Fugatti – poi dal momento che cominceremo a confrontarci sui punti programmatici andremo avanti da soli per non essere obbligati a rifare tutto daccapo».

A chi ha chiesto quando suonerà la campanella dell’ultimo giro per l’eventuale entrata di Borga nell’allenza tutti i presenti hanno riposto, «prima delle vacanze estive», si presuppone quindi entro e non oltre la metà di giugno.

Marino Simoni nel suo intervento ha sottolineato il rapporto fra la provincia e i comuni, «bisogna ritornare ai valori fondanti e va rivisto il rapporto fra città e valli, per questo le infrastrutture non devono essere messe in secondo piano». «Il nostro compito sarà anche di dare nuove competenze alla Regione, e di recuperare gli antichi valori dell’autonomia».

Sul lavoro il rappresentante di Progetto Trentino ha sottolineato che è necessario cogliere l’opportunità nel settore dell’energia di cui io Trentino è uno dei poli più importanti, «questo settore potrebbe essere strategico per migliorare l’occupazione nella nostra provincia e dare lavoro ai 14 mila disoccupati»

Michaela Biancofiore di Forza Italia ha confermato la grande sinergia del centrodestra, «siamo uniti a Roma come lo siamo qui, pronti per prendere il timone della nostra provincia che 20 anni di governo del tandem Dellai – Rossi ha distrutto, lasciando milioni di euro di debiti» e la partecipazione del riabilitato Silvio Berlusconi alle elezioni di ottobre

Andrea De Bertoldi, senatore di Fratelli d’Italia ha sensibilizzato la coalizione di centrodestra sui problemi della famiglia, in primis quello della nascite che va risolto in fretta garantendo maggiori risorse alla famiglia «che rimane quella tradizione uomo e donna per intenderci». «Siamo un squadra coesa, – continua – un corpo unico, senza prime donne, e come gli alpini siamo pronti a scalare la vetta.»

Come l’amazzone Berlusconiana anche il senatore ha più volte osservato il divario fra Trentino e Adige che deve essere colmato al più presto e il territorio più a rischio di tutta Europa per quanto riguarda la povertà.

Claudio Cia ha invece parlato di sanità, ricordando prima però come nel 2013 la decisione delle civiche di andare da sole alle elezioni risultò una scelta scellerata che di fatto consegnò al centrosinistra il governo della provincia autonoma di Trento. «In concreto – ha dichiarato il segretario di Agire per il Trentino – bisogna riprendere in mano la sanità trentina in un momento dove sono sempre di più i cittadini che vanno a curarsi in altre regioni. Non siamo più l’eccellenza è c’è una grave frattura fra i dati che l’assessore Zeni ostina a dare ai cittadini e la realtà dei territori».

Claudio Cia ha portato l’esempio di Protonterapia, «un fallimento costato alla comunità milioni di euro, che potevano essere impiegati a sostegno degli anziani e degli operatori. Dobbiamo partire dal territorio e sentire le reali esigenze della gente delle valli, non parliamo poi delle lunghe cose per le visite specialistiche»

Presente anche Luca Guglielmi, rappresentante dell’Associazione Fassa e vicesindaco di Canazei, «Noi vogliamo rappresentare le minoranze linguistiche – ha detto – cosa che il governo di centrosinistra non ha mai fatto»