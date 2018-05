Basket, playoff Avellino – Trento: monete e bottiglie sugli arbitri, 2 giornate di squalifica al campo irpino

Domani si aprono per l’Aquila Basket Trento le porte degli LBA Playoff 2018, e per la Dolomiti Energia Trentino questa sarà la quarta stagione consecutiva fra le magnifiche otto alla caccia dello scudetto: il presidente Luigi Longhi, ospite degli LBA Awards di Milano nella presentazione dei playoff 2018 (nella foto in basso i rappresentanti delle otto squadre in corsa ed il presidente di Legabasket Egidio Bianchi), ha sottolineato l’importanza di questo straordinario risultato in vista dei quarti di finale contro la Sidigas Avellino che prenderanno il via domenica con gara-1 in programma alle 20.45 al PalaDelMauro. (altro…)

