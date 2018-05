Basket, gara 1 quarti: Trento rimonta ed espugna Avellino 79-77. Sutton e Flaccadori protagonisti dell’impresa

Quarta contro quinta, squadre toste e forti e subìto arriva l’exploit dell’Aquila Basket Trento che espugna per la prima volta il PalaDelMauro di Avellino.

79-77 dei bianconeri che vanno 1-0 nei quarti di finale playoff e annullano così il fattore campo a vantaggio degli irpini. Trento unica squadra a vincere in trasferta nelle prime gare.

Due quarti equilibratissimi, il terzo periodo sembra vedere i trentini affondare sotto 10 punti di svantaggio, ma l’ultimo quarto è un capolavoro che rimette a galla la squadra di Buscaglia.

Flaccadori e Sutton (nella foto di copertina), trascinatori della prima parte, si prendono anche i possessi più pesanti nel finale, in particolare l’italiano.

Avellino protesta moltissimo per un fallo antisportivo che ha dato 4 liberi a Gomes e una chiamata di passi non sanzionata a Sutton (probabilmente regolare, ma al limite).

Quest’ultimo è il miglior realizzatore coi suoi 22 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Eccellente Flaccadori che registra 16+5+2. Altri 14 e 6 rimbalzi sono di Beto Gomes che ha dato una bella spinta nel momento difficile.

Avellino, con due nuovi acquisti importanti, distribuisce molto bene i punti ma affonda 31-19 nell’ultimo quarto. 19 di Wells, 15 di Auda per i biancoverdi.

Si torna in campo martedi e poi giovedi trasferimento a Trento, se servirà anche sabato alla Blm Arena.

La cronaca in diretta

PRIMO QUARTO

Come ci si aspettava le squadre sono toste e la partita equilibrata. L’Aquila Basket è letteralmente trascinata da Sutton che mette 11 dei primi 14 punti compresa la solita schiacciata energetica nonché una rara tripla che entra senza toccare il ferro. Avellino non sta a guardare con 6 punti di Wells e 5 di Rich. Ogni volta che Trento cerca di dare una spallata c’è la risposta biancoverde. 17-18 per gli ospiti dopo 10 minuti.

SECONDO QUARTO

Una penetrazione di Beto Gomes e un contropiede di Flaccadori crea un allungo bianconero, 17-22. Ovviamente è un’illusione che svanisce subito dopo 5 punti di Avellino chiusi dalla tripla di D’Ercole. Pari e timeout di Buscaglia che si arrabbia coi suoi. Sutton vola ancora a mettere una schiacciata col fallo, inutile per far scappare Trento che viene subito ripresa. La gara la prende in mano Flaccadori che arriva in doppia cifra con alcune giocate di grande tecnica ma anche personalità. Le squadre si controllano, non c’è possibilità di scappare. Zerini chiude con la tripla del 38-35 irpino.

Sutton 14, Flaccadori 10, Wells 10.

TERZO QUARTO

Avellino costruisce qualche punto di vantaggio con il nuovo arrivato Auda mentre Shields, in precarie condizioni fisiche, litiga con il tiro. Gli irpini prendono 7 punti di vantaggio una volta, due volte e alla fine anche 10 punti. Trento ha grosse difficoltà a segnare con la difesa schierata. Anche Refroe, uno dei due acquisti fatti per i playoff, impatta molto bene sulla partita per Avellino. Al 30′ è 58-48 per i padroni di casa. Sutton si issa a 20 punti personali.

QUARTO QUARTO

Gioco da 3 punti molto prezioso di Flaccadori. L’Aquila Basket riesce a limitare gli avversari ma Franke sbaglia due liberi molto preziosi. Avellino segna, Beto infila la bomba del 60-54. Un’altra bomba la mette Franke e i bianconeri restano in partita. Al rientro dal timeout Gomes si ripete dall’arco e riapre tutto. 62-60. Il portoghese regala un pallone ai lupi, ma Hogue ci mette una schiacciata che tiene sempre i trentini a meno 2. Wells segna una tripla con la mano in faccia, 5 di vantaggio degli irpini a 4 minuti dalla fine. Liberi di Franke, meno 3. Buona difesa su Rich, penetrazione di Beto, meno 1. Rich risponde subito. 69-66. Forray va in penetrazione, bianconeri attaccati alla partita. Palla rubata su un passaggio a Fesenko, gira la palla in attacco. Beto si ritrova solissimo, tripla del vantaggio addirittura. 71-69 Aquila Basket a 97 secondi dal termine. 23-11 nell’ultimo quarto. Filloy segna la bomba pesantissima per il controsorpasso. Fallo su Beto giudicato antisportivo, colpo di scena sul 72-71. Uno su due. 72 pari. Altri due liberi per il fallo, quindi +2 e palla a Trento. Flaccadori sfrutta il blocco di Hogue e mette l’arresto e tiro. 5 punti di fila dei bianconeri. +4 a 50 secondi dalla fine. Liberi di Rich per la speranza. Palla a Sutton, perno destro che fa sospettare passi, invece sono liberi. L’americano li mette entrambi. Sembra quasi fatta ma c’è il regalo di Hogue, 2 punti con fallo. Auda fa meno uno Avellino. Flaccadori si prende palla, va dentro con fallo di Rich. Liberi del Flacca a 9 secondi dalla fine: ne mette uno. 79-77 Aquila Basket. Ultima chance per la Sidigas. Sutton rende difficile il possesso a Rich che alla fine si arresta e tira da due metri tutto solo, ma va corto sul ferro. Trento subito corsara.

