Volley, Giannelli: “Trento, stagione positiva. Acquisto di Lisinac è di altissimo livello”

In attesa di unirsi, già lunedì pomeriggio, al gruppo azzurro, Simone Giannelli in questi ultimi giorni della settimana si è allenato in sala pesi a Trento.

Il periodo di riposo successivo alla fine della corsa nei Play Off Scudetto è ormai terminato e il palleggiatore bolzanino vuole farsi trovare in forma già per le prime uscite ufficiali della Nazionale Italiana (in programma contro l’Australia a Reggio Calabria e Catania nel prossimo weekend).

A Trentino Volley Tv ha offerto le sue considerazioni prima di iniziare la stagione estiva che avrà il suo culmine a settembre, con il Mondiale in Italia.

“Durante questi giorni senza partite ho cercato di riposare ma ho avuto anche tempo per pensare alla stagione appena conclusa con la Diatec Trentino – ha ammesso Simone – . La giudico positivamente, perché nonostante l’inizio non sia stato dei migliori e forse inaspettatamente difficile, poi in seguito abbiamo saputo risalire la china e diventare sempre più protagonisti. La svolta è sicuramente arrivata durante la partita casalinga di metà novembre con Latina, che stavamo perdendo per 0-2. Da quel momento è scattato qualcosa che ci ha permesso di rialzarci sino ad arrivare a lottare alla pari per cinque partite di semifinale contro la futura squadra Campione d’Italia, Perugia. So che il nostro pubblico non è abituato a stagioni così sofferte ma sono sicuro che abbia comunque apprezzato il nostro desiderio di riscatto e lo ringrazio per averci sostenuto in qualsiasi momento. Quello che abbiamo fatto non rimarrà nei palmares ma dobbiamo comunque esserne orgogliosi. L’arrivo di Lisinac è un bel punto di partenza in vista del prossimo campionato; si tratta di uno dei migliori centrali al mondo e lo dico con cognizione di causa perché negli ultimi anni mi è capitato spesso di sfidarlo con la maglia dell’Italia. E’ un giocatore di altissimo livello ma non lo scopro certo io oggi, è davanti agli occhi di tutti quello che sia in grado di fare: è molto completo, sono felicissimo di poter giocare con lui”.

“Lunedì inizia la mia estate azzurra, non vedo l’ora di cominciare anche perché ci saranno tanti appuntamenti importanti – ha continuato Giannelli – . La Volleyball Nations League sarà un’occasione per giocare tante partite e migliorare i meccanismi di squadra, proveremo a vincerne il più possibile anche in funzione del Mondiale che è molto più avanti nel calendario, ma a cui ovviamente non si può fare a meno di pensare. Non l’ho mai disputato e quindi sono molto curioso ma altrettanto convinto che sia una manifestazione molto impegnativa, difficile”.