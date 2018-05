Tragico scontro fra 2 scooter, un morto e un ferito gravissimo.

Il caso che ha scatenato la guerra tra il comune di Frassilongo e il gestore telefonico di rete fissa e mobile Telecom Italia finirà anche sui banchi del parlamento di Roma.

Tutti i parlamentari della lega infatti depositano un’interrogazione al Ministro dello sviluppo economico chiedendo come mai da quindici giorni gli abitanti di tutto il territorio comunale di Frassilongo sono impossibilitati ad utilizzare le linee telefoniche su rete fissa.

Nei giorni scorsi, Bruno Groff, il sindaco del paese della valle dei Mocheni che conta 345 abitanti e che da ben 15 giorni si trova nella situazione di non poter comunicare con il mondo esterno, a causa di un guasto sulla linea telefonica si era scatenato contro la Telecom.

Il Sindaco attraverso i media aveva portato avanti le istanze degli abitanti infuriati che mettevano in evidenza la noncuranza di Telecom, rea di non aver preso in considerazione i reiterati avvisi e le lettere inviatele per segnalare il grave disservizio, oltre che il pesante danno economico e di immagine arrecato al comune e alla cittadinanza.

Dalla società, infatti, pare non sia mai arrivato alcun riscontro, ne nessuna squadra tecnica è stata inviata sul posto per le verifiche del caso.

Il comune e le sue frazioni sono anche una zona turistica, che conta svariate attività commerciali, ristorative e alberghiere, ovviamente con tutte le esigenze di comunicazione e informazione correlate.

Groff inoltre, aveva denunciato l’atteggiamento di totale indifferenza e inefficienza mostrata dal gestore di rete italiano nei confronti di un’intera comunità, ignorando, a suo dire, intenzionalmente i ripetuti messaggi di segnalazione di avaria e di richiesta di intervento inviati a Telecom sia dal primo cittadino che dagli abitanti del paese.

A peggiorare ulteriormente la situazione, c’è il fatto che la linea telefonica supporta il lavoro dei computer, rendendoli in parte inutili senza la connessione internet, rendendo così impossibile la gestione della posta elettronica e altre funzionalità, disagio questo che coinvolge anche lo stesso municipio con i suoi uffici, che forniscono servizio al pubblico.

«È inaccettabile che, ai nostri giorni, – si legge nella premessa del documento interrogativo della lega – ci siano centinaia di cittadini costretti ad un completo isolamento telefonico: il fatto risulta particolarmente grave per le persone anziane che vivono sole e crea gravi disagi dal punto di vista economico alle attività commerciali, soprattutto alle strutture ricettive e quelle di ristorazione; i cittadini e le imprese esigono che, a fronte del regolare pagamento delle utenze telefoniche versato all’azienda, sia prevista una squadra di intervento per le emergenze, in grado di risolvere i problemi nel più breve tempo possibile; la società Telecom Italia, mettendo a disposizione solo lo sportello telefonico per la denuncia di guasti e disservizi, rende assolutamente impersonale il rapporto fra l’utente in difficoltà e il gestore telefonico, producendo una situazione in cui l’utente si trova a spiegare ad ogni chiamata il proprio problema ad un nuovo operatore».

La lega ha chiesto al ministro di intervenire subito per tutelare i diritti degli utenti del territorio comunale di Frassilongo che stanno subendo disagi nella propria vita personale e professionale a causa del grave disservizio della Telecom Italia.