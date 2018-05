Segnalati 3 giovani della val di Fiemme per uso di droga

La Sportiva, azienda leader mondiale nella produzione di calzature ed abbigliamento tecnico per vivere la montagna, spegne quest’anno le novanta candeline.

Novanta sono infatti gli anni trascorsi dalla sua fondazione nel 1928 per mano del calzolaio Narciso Delladio di Tesero (Valle di Fiemme, Trentino), quasi un secolo di storia che ha visto il piccolo laboratorio artigianale denominato “La Calzoleria Sportiva”, crescere costantemente ed evolvere nel brand globale che è oggi.

Un brand diventato leader mondiale nel settore outdoor, in particolare nelle nicchie di mercato dell’arrampicata, sci alpinismo, trail running e dell’alta montagna, attraverso una produzione di calzature ed abbigliamento tecnico totalmente studiata e sviluppata tra le montagne del Trentino.

Quattro le generazioni della Famiglia Delladio, rappresentata oggi dal CEO Lorenzo Delladio e dalla figlia Giulia, (foto) che hanno proseguito la tradizione imprenditoriale famigliare portandola al successo odierno.

Cioè oltre trecento dipendenti, un fatturato in crescita che supererà nel 2018 i cento milioni di euro e un nuovo stabilimento di 15.000 metri cubi che sarà inaugurato entro la fine dell’anno e porterà in breve al potenziale raddoppio della produzione delle calzature d’arrampicata e d’alta montagna.

Ma quali sono gli obiettivi a breve de La Sportiva?

«Crescita nel settore abbigliamento ed ulteriore espansione nei mercati del fare east (Cina, Giappone, Corea). Obiettivo olimpiadi 2020 quando il climbing sarà per la prima volta sport olimpico con conseguente probabile esplosione ulteriore del mercato» – dichiara Luca Mich, Marketing Operations Manager dell’azienda Fiemmese.

Un settore per fortuna che è solo stato sfiorato dalla crisi in questi anni, «Il settore outdoor – aggiunge Luca Mich – è in crescita costante dagli ultimi 10 anni e l’azienda non ha avvertito crisi grazie alle costanti innovazioni e scelte propositive che l’hanno reso un marchio globale di grande impatto che non può mancare nelle proposte dei migliori negozi outdoor».

Tempo di celebrazioni quindi: mercoledì 23 maggio presso il Muse di Trento in occasione del sales meeting aziendale durante il quale si riuniranno i rappresentanti degli oltre 70 Paesi del mondo in cui è distribuito il marchio trentino, andrà in scena il 90th Anniversary Party, l’evento di celebrazione del novantesimo anniversario aperto a tutta la popolazione trentina e più in generale a tutti gli amanti della montagna e dei suoi protagonisti.

La montagna scende in città e La Sportiva abbraccia Trento in un evento che sa di storia e di leggenda con eventi di streetboulder nel centro storico nel corso del pomeriggio ed aperitivi a tema montagna presso i bar Plan e Pasi che per l’occasione celebreranno l’azienda nei sapori e nei colori.

Dalle 17.00 presso il parco del Muse spazio alla musica con i dj di Climbing Radio, ed a sessioni drink & food grazie ai food trucks chiamati a raccolta e naturalmente all’arrampicata con gli atleti La Sportiva: nel parco delle Albere sarà allestita una parete boulder di 20 metri sulla quale sarà possibile provare ad arrampicare con tutta la famiglia ed assistere ad un avvincente contest serale tra i migliori arrampicatori al mondo.

Alle 19.00 spazio ai grandi ospiti: sul palco con Lorenzo Delladio troveremo Simone Moro, Tamara Lunger ed Adam Ondra che con La Sportiva hanno fatto la storia dell’alpinismo e dell’arrampicata mondiale.

Alle 21.00 sarà il turno dei climbers che si esibiranno nel contest di arrampicata.

Presenti tra gli altri Kilian Fischhuber, Anna Stöhr, Angela Eiter, Stefano Ghisolfi, Adam, Ondra, Jacopo Larcher, Mina Markovic, Tommy Caldwell e tanti altri.

Tra il pubblico: Manolo, Anton Krupicka e altre leggende di ieri e di oggi.

Il gran finale? Alle 22.00 con finalissima del contest, Dj Set notturno by Johnny Mox e “surprise event” sulle pareti del Muse…

Il main event sarà trasmesso anche in diretta facebook sui canali ufficiali dell’azienda e l’hashtag per raccontare l’evento dal proprio punto di vista ed essere ripubblicati sui social wall aziendali sarà #TrentoLaSportiva: una definizione che ben si addice alla città con il più alto numero di persone in Italia che praticano sport attivamente.

E non finisce qui: l’abbraccio de La Sportiva al proprio capoluogo proseguirà per tutto il mese di maggio con una mostra a tema alpinismo all’interno del Muse inaugurata il 26 aprile, iniziative collegate all’anniversario presso i punti vendita Sportler di Trento e l’evento di street boulder Block & Wall previsto per sabato 26 maggio sempre tra centro storico e parco del Muse.

Il programma completo è già disponibile sul sito dell’azienda all’indirizzo: https://www.lasportiva.com/it/anniversary-celebration