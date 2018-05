Sabotaggio a RFI, Agire: «anarchici, componente antisociale al pari dei terroristi della peggior specie»

Stamattina ancora un vile atto di sabotaggio alle ferrovie è stato compiuto dai soliti anarchici nel vano tentativo di rovinare la festa degli Alpini e di conseguenza a noi trentini. Così Agire per il Trentino nella nota diramata alla stampa a seguito degli attentati subiti da RFI durante la scorsa notte.

“Oramai si è andati fin troppo il limite della sopportazione e della sicurezza, aspettiamo forse che accada una strage per il volere di questi soggetti spinti dai fumi delle loro perverse e farlocche ideologie?”

“Agire per il Trentino – continua la nota – chiede, per l’ennesima volta e con ancor più forza, che le autorità competenti, Polizia, Magistratura e alla politica che conta, di usare ogni mezzo necessario per fermare questa violenta componente antisociale al pari dei terroristi della peggior specie.”

Pubblicità Pubblicità

“Se chi ci governa non è in grado di garantire la sicurezza dei cittadini, si chieda allora l’intervento massiccio delle forze dell’ordine o addirittura dell’Esercito per stanare definitivamente ciascun membro di questa pericolosa cellula locale che ha goduto non solo a nostro giudizio, ma oramai condiviso dalla nostra gente, di completa immunità.”

“Rinnoviamo – conclude Agire – comunque l’appello che questi facinorosi non rappresentano affatto la nostra gente nei sentimenti verso gli Alpini, che invece stimiamo e accogliamo con i nostri cuori in marcia e in festa insieme ai loro. I danni infine vengano fatti pagare dai responsabili o di chi li mantiene.”