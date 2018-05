Rissa fra venditori abusivi in centro storico

Momenti di grande nervosismo poco prima delle 20.00 all’angolo di via Pozzo vicino al Kebab gestito da un cittadino albanese.

Un gruppo di venditori abusivi africani hanno cominciato ad insultarsi e minacciarsi e dopo sono passati dalle parole ai fatti cominciando a prendersi a pugni e calci.

Sono subito intervenute le forze dell’ordine che hanno e identificato i protagonisti e sedato la rissa.

In tutto il centro storico sono presenti decine di venditori abusivi, presenti per via dell’adunata degli Alpini, che vendono la loro merce in tutta tranquillità.

La cosa è stata segnalata da molte persone, alcune delle quali hanno espresso rammarico verso questo fenomeno.