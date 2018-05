Otto progetti per i giovani della Destra Adige

Sono 8 i progetti che il Tavolo giovani della Destra Adige ha presentato agli uffici provinciali e che, nel corso dell’anno, faranno da riferimento al variegato e vitale mondo dei ragazzi e delle ragazze del territorio.

Si tratta di una fascia di popolazione che si rivela sempre più attiva, con una costante attenzione alla socialità e al divertimento, certo, ma anche all’ambiente, alla cultura, al dialogo tra le generazioni, alla formazione e al mondo del lavoro.

Al Tavolo giovani della Destra Adige aderiscono, oltre a Villa Lagarina che è il Comune capofila, anche i Comuni di Isera, Nogaredo, Pomarolo e Nomi. Per il consigliere delegato alle politiche giovanili del comune capofila Jacopo Cont: «Anche quest’anno il Tavolo ha approvato progetti di grande spessore, rivolti non solo a un pubblico strettamente giovanile, ma a tutte le età, andando a dimostrare per l’ennesima volta la volontà dei giovani di esserci e non di stare al margine delle varie comunità. Il tavolo è un prezioso strumento e luogo di incontro per i giovani, l’invito che faccio, insieme a tutti gli assessori dei comuni partecipi, è quello di prendere parte e di non avere paura perché al Tavolo ognuno è protagonista».

Agli 8 progetti si aggiunge, come di consueto, quello di coordinamento e comunicazione degli altri: l’infopoint.

TAG38060 – Esperimenti urbani di graffitismo. Il progetto di arte urbana, giunto alla sua terza edizione, quest’anno allarga i propri orizzonti e mira a realizzare momenti di formazione per acquisire competenze e strumenti per uno sviluppo territoriale (turistico e culturale/artistico). Con le attività previste si vuole rispondere alle seguenti domande: che potenzialità ha il territorio della Destra Adige? Che attori culturali attivi ci sono? Come si può attivare un territorio dal punto di vista anche turistico attraverso l’arte di strada? Come si può comunicare all’esterno le proposte che il territorio propone?

