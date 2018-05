L’Amministratore di sostegno in Giudicarie: serata informativa

La Comunità delle Giudicarie, in collaborazione con l’associazione Comitato per l’Amministratore di sostegno in Trentino, promuove da alcuni anni la tematica dell’amministrazione di sostegno, istituto giuridico rivelatosi efficace per la tutela e il sostegno alle persone più fragili della nostra comunità.

Anche per l’anno in corso sono state programmate alcune iniziative, per promuovere la figura dell’Amministratore di sostegno sul nostro territorio e costruire occasioni di confronto e sostegno a favore delle persone che volontariamente assumono questo incarico in quanto familiari della persona in difficoltà, ma anche semplicemente conoscenti o persone disponibili.

Il primo evento in calendario è la serata informativa:

“L’Amministratore di Sostegno in Giudicarie: la situazione attuale e i progetti futuri”,

aperta a tutta la cittadinanza, che si terrà il giorno

MARTEDI 15 MAGGIO p.v. ad ore 20.30

presso la sala “Sette Pievi” della Comunità delle Giudicarie a Tione.

Durante la serata saranno illustrate le iniziative in atto e future sia a livello provinciale che nelle Giudicarie e saranno presentate alcune testimonianze di persone che hanno maturato una personale esperienza nel campo.