Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Giornalisti si rinnova

Nelle prossime settimane, i giornalisti del Trentino Alto Adige saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio regionale dell’Ordine. I giornalisti pubblicisti potranno votare 3nominativi, mentre i professionisti 6. Naturalmente, i pubblicisti potranno votare solo colleghi pubblicisti, così i professionisti solo colleghi professionisti.

Le operazioni elettorali si svolgeranno a Trento presso il seggio allestito nella sede dell’Ordine in via Grazioli 5 a Trento; a Bolzano, presso il seggio allestito nella sede del Circolo della Stampa, via dei Vanga, 22.

Per le votazioni, sarà osservato il seguente orario: dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Si potranno votare i colleghi della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, indipendentemente dal seggio in cui si vota e dalla provincia di residenza.

Le date fissate per l’elezione del collegio regionale sono giovedì 24 maggio, giovedì 31 maggio, giovedì 7 giugno (eventuale ballottaggio).

Se nella giornata del 24 maggio (prima convocazione) non sarà raggiunto il quorum del 50% + 1degli aventi diritto al voto (mai successo), si procederà alla seconda convocazione del 31 maggio:la votazione sarà valida a prescindere dal numero dei votanti (assenza di quorum).

Tuttavia, saranno eletti i giornalisti pubblicisti e professionisti, purché abbiamo superato il 50% dei voti espressi, altrimenti si ricorrerà al ballottaggio, nella giornata di giovedì 7 giugno, per i colleghi che non avranno raggiunto il quorum.

L’invito è di recarsi numerosi al voto.