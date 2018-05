È stato ritrovato a Torino Cristian Gennaio

Il caso era finito anche alla trasmissione «Chi l’ha visto?», che aveva dedicato alla sua scomparsa un ampio servizio mercoledì sera.

Era stata la sorella ad intervenire e lanciare un commovente appello al fratello.

Le ricerche, forze anche per questo, alla fine hanno avuto esito positivo e ieri finalmente, dopo quasi una settimana dalla sua scomparsa, Cristian Gennaio si è messo in contatto prima coi carabinieri della stazione di Arco e poi coi propria famiglia.

Il ventenne scomparso giovedi mattina alle 4.00 da Massone, una piccola frazione di Arco, si trova a Torino, da amici, e sta bene.

Sul suo profilo social il papà di Cristian ieri ha ringraziato tutti: «Oggi è il giorno più bello della mia vita con il ritrovamento del mio bambino, anche se adesso e cresciuto ed è un uomo, per me è sempre il mio bambino. Volevo ringraziare a tutte le persone che mi conoscono e quelli che non mi conoscono che sono stati molto vicino a me e ai miei famigliari, anche solo condividendo il link della scomparsa di mio figlio. A tutti voi di cuore grazie».

Anche la sorella che si era mossa subito preoccupata della scomparsa del fratello ha voluto ringraziare via social tutti gli amici per la solidarietà, «Mio fratello è stato ritrovato, vi ringrazio di cuore per essere stati così di supporto» – si legge.