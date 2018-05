C’è l’adunata degli Alpini, il Rugby Trento non gioca

Ultima giornata di campionato per tutti, non per il Trento. Domenica alle 15.30 la Serie C2 giunge all’atto conclusivo dopo una lunghissima stagione che ha visto le squadre giocare almeno 20 partite. Fa eccezione il XV di Lorenzo RIzzoli che ha deciso di posticipare la trasferta contro il Piazzola a sabato prossimo 19 maggio. “Colpa” dell’adunata degli Alpini che ha reso di fatto impossibile la trasferta per i gialloblu.

Con le restrizioni severe per il traffico in tutta la città, di fatto per gran parte dei rugbisti sarebbe stato molto difficile se non impossibile riuscire a lasciare Trento e partire per tempo in direzione del centro padovano. Inevitabile la richiesta, accettata, di posticipare la sfida con Piazzola che si svolgerà alle 18 di sabato 19. Non mettendo in palio alcuna promozione, non c’è obbligo di contemporaneità per gli altri incontri e saranno regolarmente in campo il Montebelluna che se la vedrà con l’Alpago, e il Pedemontana Livenza contro il Selvazzano.

Con gli under 16 del Trento eliminati dalla fase finale dopo la bella prova contro il Feltre, gli unici giovani trentini che metteranno scarpini e paradenti saranno quelli del Lagaria, fortunatamente non coinvolti dalle celebrazioni per le Penne Nere. I neroverdi saranno di scena domenica mattina a Padova, nell’impianto del Petrarca, alla terza tappa della Coppa Primavera a Seven organizzata dal comitato veneto. Va verso la fine anche l’annata del Trento Femminile.

Sempre domenica mattina, sempre a Padova ma negli impianti del Cus Padova toccherà anche al Trento femminile, giocare una delle sue ultime della Coppa Italia a 7 per cercare la qualificazione alla finale in programma a inizio giugno. Discorso diverso rispetto ai colleghi in quanto il numero di atlete coinvolte nel seven come dice lo stesso nome è ben più ridotto dei rugbisti necessari per una squadra a 15; soprattutto la formula della giornata comprende una serie di partite contro altre 5 squadre ed era impossibile pensare di posticipare l’intero evento o soltanto una parte. Le gialloblu affronteranno in un torneo all’italiana i Torelli Sudati, il Lido Venezia, il Badia e l’Este.

Programma 10a giornata Serie C2 girone2 (domenica, ore 15.30):

Montebelluna – Alpago

Piazzola – Trento (sabato 19 maggio, ore 18)

Pedemontana Livenza – Selvazzano

Classifica: Montebelluna 37, Selvazzano 27, Alpago 24, Trento 20, Piazzola 15, Pedemontana Livenza 8.