Approvato il Piano Operativo Giovani 2018 del Carez

TERZA SPONDA – E sono 12 gli anni di attività del Piano Giovani di Zona “Carez”.

Anni in cui i Tavoli che si sono succeduti sono riusciti a presentare ai giovani e al territorio proposte sempre nuove, interessanti e accattivanti, facendo crescere gli uni e l’altro.

“E così abbiamo cercato di fare anche quest’anno, facendo sintesi delle tante idee e proposte emerse attraverso World Cafè, incontri, confronti, riunioni del Tavolo che lavora con convinzione ed entusiasmo per far maturare i giovani e la Comunità” afferma con soddisfazione per il traguardo raggiunto il referente Tecnico-Organizzativo Alessandro Rigatti.

Sono stati 8 i progetti inseriti nel Piano Operativo Giovani approvato qualche giorno fa dal Tavolo del Confronto e della Proposta del Piano Giovani di Zona “Carez” e dalla Provincia Autonoma di Trento, per un ammontare di 44.500 euro.

Si tratta di progetti diversi tra loro, impegnati negli ambiti culturale, sociale, politico per cercare di incrociare l’interesse di un numero sempre maggiore di giovani.

In questi anni molte ragazze e molti ragazzi sono cresciuti, hanno fatto esperienze importanti, sono maturati anche grazie alle proposte del Piano che è molto ben radicato sul territorio.

Da “Caro diario”, una sorta di biblioteca vivente che permetterà il confronto diretto con persone che hanno vissuto esperienze di vita “forti”, al progetto “Cittadini novelli, attivi e consapevoli”, un percorso di formazione su democrazia, politica, partecipazione attiva alla vita della Comunità, oltre che di scoperta degli strumenti della partecipazione democratica alla vita pubblica con la visita alle istituzioni locali e provinciali fino a quelle nazionali.

Novità anche i “Giochi Novelli” che il 24 giugno terranno impegnati i giovani di Novella in una sfida a squadre con maxi giochi gonfiabili presso il campo sportivo di Cloz organizzati dalle 5 Pro Loco di Novella, segno anche questo della volontà di unirsi e di collaborare.

Ancora, si va da “Parliamoci chiaro”, un percorso di 32 ore sul public speaking, a “Ti racconto una Novella!” per imparare a raccontare un territorio, con dei professionisti videomaker e storyteller, attraverso un video promozionale, a “Black out”, un’esperienza di digital detox tra le montagne, immersi nella natura, con l’incontro di chi ha fatto del rapporto con la natura, con se stessi e con l’altro, senza intermediari, una scelta di vita.

Tra le azioni messe in campo dal Piano Giovani di Zona “Carez” quest’anno vi è anche la volontà di un aggiornamento dell’analisi dei bisogni dei giovani e della società in cui vivono e di scoprire meglio la realtà che a volte si legge troppo superficialmente cercando soluzioni dettate dalle impressioni.

Per tale motivo si intende sviluppare un progetto di ricerca che permetta una sempre migliore progettazione da parte dei Piani Giovani.

I giovani potranno trovare tutte le informazioni dettagliate sui progetti sul sito www.nonline.it o sulla pagina Facebook del Piano Giovani.

Come sempre il Referente Tecnico è disponibile via mail all’indirizzo piano.carez@hotmail.it o al numero 348-7155908.

“Un particolare ringraziamento – conclude Rigatti – va a chi nel Tavolo si impegna, è presente, crede nell’opportunità che i Piani Giovani di Zona costituiscono non solo per i giovani ma per i territori, diventando laboratori di sperimentazione, di innovazione, di dialogo, di partecipazione”.