Alpini, viabilità Trento: come funzionano zona rossa, arancio, blu

Le zone della città maggiormente interessate dall’evento sono così suddivise: Zona Rossa (chiusura a partire dalle ore 20 di mercoledì 9 maggio), Zona Arancio (chiusura a partire dalle ore 12 di venerdì 11 maggio), Zona Blu (chiusura a partire dalle ore 20 di sabato 12 maggio).

Residenti in Zona Rossa

Dalle ore 8 di giovedì 10 maggio nessuna auto può sostare o transitare in zona rossa, che è già chiusa in entrata a partire dalle ore 20 di mercoledì 9 maggio fino alle 23 di domenica 13 maggio con divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli (eccetto mezzi dell’organizzazione): l’accesso all’area è consentito esclusivamente a piedi. Unica eccezione: l’accesso con veicoli, per comprovate necessità, è consentito solo dalle ore 5 alle ore 8, dal 10 al 12 maggio, agli autorizzati (compresi i veicoli dei residenti che esibiscono l’apposito permesso Adunata Zona Rossa).

Il rilascio e l’esposizione sul cruscotto di tale permesso consente di sostare con 1 veicolo nel parcheggio di struttura assegnato, accedere alla Zona Rossa solo per brevi operazioni di carico e scarico dalle 5 alle 8, eccetto domenica 13 maggio ; e infine transitare e sostare per sole operazioni di carico scarico negli apposti spazi anche in Zona Arancio dalle 5 alle 17, eccetto domenica 13 maggio .

Gli accessi saranno consentiti solo nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato e solamente negli spazi non soggetti a divieto o a limitazioni della circolazione (non è possibile transitare nelle Zone Rossa, Arancio e Blu nella giornata di domenica 13 maggio).

Residenti Zona Arancio

La chiusura è a partire dalle ore 12 di venerdì 11 maggio fino alle 23 di domenica 13 maggio. L’accesso è consentito ai possessori di permesso adunata zona arancio (dalle 0 alle 24) e permesso adunata zona rossa (dalle 5 alle 17). Divieto di accesso per tutti gli altri veicoli non autorizzati. Ad ogni nucleo familiare residente è rilasciato 1 permesso Adunata Zona Arancio. L’esposizione di tale permesso sul veicolo consente di accedere alla Zona Arancio e sostare negli spazi disponibili, eccetto domenica 13 maggio (non soggetti a divieti e o limitazioni).

Residenti Zona Blu

Chiusura a partire dalle ore 20 di sabato 12 maggio fino alle 20 di domenica 13 maggio 2018. Divieto di transito, sosta e fermata per tutti i veicoli. Questa zona è destinata ad accogliere i partecipanti alla sfilata della domenica e sarà interessata dalla presenza dei vari gruppi delle Sezioni Ana, dalle Fanfare e dalle Rappresentanze (Labari, Vessilli, Gonfaloni istituzionali, ecc).

I residenti in via Monte Baldo, Corso del Lavoro e della Scienza, Largo Prati, via Vittorio Veneto, via Milano, viale Rovereto, via dei Mille, via Malta, via Giovanni a Prato, via Malfatti, via Mariani, via Gentilotti, Corso 3 Novembre (tra via Malfatti e Ponte dei Cavalleggeri), via Perini, via Endrici, via Sighele, via O. Rovereti, via Mattioli, via Bronzetti, via D. Chiesa, via Filzi, via Bezzi, via Giusti (tra via Perini e Largo Prati, via Marsala e via Asilo Pedrotti dovranno spostare i propri veicoli al di fuori della Zona Blu, per consentire la formazione delle varie compagini che sfileranno sul percorso a partire da domenica 13 mattina.

Ai residenti della Zona Blu sarà riservato, fino ai limiti della capienza, a partire dalle ore 18 di sabato 12 maggio, l’utilizzo del parcheggio Monte Baldo e degli spazi in via dei Tigli (antistanti il campo da calcio).

Informazioni

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti ci si può rivolgere al Comando di Polizia Locale – Informazioni Adunata Alpini – al numero 0461- 889400, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30; il sabato dalle 7.30 alle 12.30 o consultare la sezione dedicata alla 91^ Adunata Alpini sul sito del Comune di Trento (http://www.comune.trento.it/).

Nell’arco delle tre principali giornate dell’Adunata è stimato che affluiscano in città oltre 600.000 persone. Si chiede pertanto anche agli autorizzati di limitare al minimo gli spostamenti con il mezzo privato, utilizzando ove possibile i mezzi pubblici.