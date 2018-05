Luca Di Tolve e Bruce Raimer: due storie oltre la propaganda ossessiva «gay – friendly» – di Pino Bortolotti

Gentile direttore,

chiedo ospitalità al suo giornale perché garante di un vero pluralismo, ormai impossibile in epoca di pensiero unico.

Mio figlio, che frequenta un liceo di Trento, mi confida che la sua scuola è inondata di opuscoli con il calendario del gay pride trentino.

Pubblicità Pubblicità

Lo vediamo ormai da molto tempo: il mondo gay continua a diffondere le sue tesi, dalla “normalità” dei rapporti contro natura, alla presunta “bellezza” dell’utero in affitto per coppie di uomini… Il tutto tacendo l’alto tasso di suicidi tra gay e trans, e, sempre all’interno di quel mondo, l’altissima frequenza di malattie, dall’aids all’epatite.

Ma non è di questo che vorrei parlare.

Il mio desiderio è solo far conoscere a chi vuole andare al di là della propaganda ossessiva gay – friendly, due storie: quella di Luca Di Tolve, protagonista della canzone di Povia (“Luca era gay”) e quella di Bruce Raimer.

Quarantenne, milanese, Luca Di Tolve è stato omosessuale dai 13 ai 31 anni collezionando esperienze e, soprattutto partner: poco meno di 1.900 secondo una stima del giornalista Stefano Lorenzetto, che lo ha intervistato.

Successivamente, provato da tanti eventi – dalla morte di tanti amici per Aids alla malattia – ha vissuto un intenso percorso di maturazione interiore che lo ha portato a vivere, parallelamente ad una revisione delle proprie tendenze sessuali, un riavvicinamento alla Chiesa culminato con un pellegrinaggio a Medjugorje, dove nel 2004 ha conosciuto Teresa, la ragazza che tre anni più tardi è diventata sua moglie e che lo ha reso padre.

Eletto fra i primi – era il 1990 – Mister Gay ed entrato presto nel mondo, apparentemente dorato, della moda e degli stilisti, ricorda quel periodo come agiato e disordinato: “Mi facevo mantenere. È una consuetudine piuttosto diffusa nell’ambiente gay. Conobbi Riccardo, un trentenne milanese figlio di un miliardario. Lavorava per l’industria orafa e per la moda. Agli stilisti mi presentava come il suo fidanzato. Mi versava tre milioni e mezzo di lire al mese solo per stare con lui. Più la carta di credito. Mi pagava il personal trainer perché diventassi sempre più bello e palestrato. Nel frattempo ognuno di noi aveva storie parallele. Abitavo in via Montenapoleone, giravo con l’autista e il Rolex d’oro al polso” (Il Giornale, 24.07.2011). Segue lavoro altrettanto economicamente soddisfacente: “Accompagnavo gay danarosi di tutto il mondo, soprattutto americani, nelle boutique di lusso. Il mio nome era su Spartacus, la guida internazionale per gay […] Ero arrivato a guadagnare 30 milioni al mese in questo modo” (Ibidem).

Una svolta alla sua vita inizia quando gli diagnosticano il virus dell’Hiv. Si sente ad un passo dalla morte quando inizia il suo percorso di cambiamento: “Mi resi conto che dovevo morire. Tornai ad abitare con mia madre. Alla festa che diedi per il trentesimo compleanno un ragazzo gay dimenticò a casa mia un opuscolo sulla terapia riparativa del professor Nicolosi. Lo lessi con avidità” (Ibidem).

Da lì Luca inizia a rivedere criticamente il proprio orientamento sessuale e il proprio stile di vita: “Per anni hai bevuto, hai sniffato coca, hai fatto sesso con più partner contemporaneamente e in trenta pose diverse, ma sei infelice. Non riuscendo a diventare uomo, tenti con gli amplessi di appropriarti degli attributi esteriori della mascolinità, una sortadi cannibalismo collegato al godimento. Di giorno provi a difenderti da quanto vorresti fare di notte, perché ti rendi conto che ogni senso di pienezza svanisce insieme con l’eiaculazione”.

Dopo, anche grazie alla psicoterapia, viene il definitivo cambiamento: “Cominciai a lavorare sulla mia virilità [….] Sentii d’avercela fatta il giorno in cui m’invitarono con loro al bar a bere una birra. Ero tornato nel gruppo dei pari. Pensai: tu puoi essere eterosessuale, tu puoi formarti una famiglia. Era un’idea che mi faceva sentire bene […] Ora sto benissimo […] Non esiste alcuna prova scientifica che un individuo nasca omosessuale. Inoltre penso che le persone possano considerarsi un gradino più su delle pecore,o no?Gli animali seguono l’istinto,gli uomini la ragione. Le femmine dei criceti al primo parto spesso divorano i propri piccoli. Dovremmo tollerarlo anche nelle puerpere? Qualora l’omosessualità non fosse altro che un prodotto della natura, basterebbe a renderla desiderabile? La terapia affermativa gay propugna che la fonte del disagio risieda nella società che odia gli omosessuali. Così non è e io posso testimoniarlo. Il disagio lacerante era dentro di me, non fuori di me. Ero un gay convintissimo, effeminato,e oggi sono un’altra persona”.

La seconda storia è quella di Bruce Raimer, un neonato americano che all’età di otto mesi rimane senza pene a causa di una circoncisione mal eseguita. In seguito a ciò i genitori apprendono, dalla viva voce dello psicologo John Money, protagonista di una trasmissione televisiva, che il divario tra i generi è frutto esclusivamente dei condizionamenti culturali, e non della biologia, per cui ogni bambino può divenire maschio o femmina, a piacimento.

Spaventati per quanto accaduto al figlio, desiderosi di aiutarlo, i genitori lo portano dal dottor Money, presso il John Hopkins Hospital di Baltimora. Non sanno di essere davanti a colui che conierà l’espressione “gender identity”; hanno paura, ma vengono rassicurati: il sesso psicologico-spiega Money, non coincide con il sesso genetico, “né con il fatto che le ghiandole sessuali siano maschili o femminili”.

Da dove derivi a Money questa convinzione, in contrasto con i dati comuni della scienza, si può forse capire leggendo la sua biografia. Che ci parla di un bambino segnato da forti contrasti con il padre, dal fallimento di un matrimonio e dalla militanza a favore del matrimonio aperto, del nudismo, della bisessualità e della pedofilia. Nel 1986, ricorda John Colapinto, autore della biografia di Bruce, Money pubblicherà un testo, Lovemaps, volto a sdoganare sadomasochismo, coprofilia, feticismo, auto-strangolamento, pedofilia…

I genitori di Bruce non sanno nulla di tutto ciò. Presi dalla disperazione, semplicemente si fidano della forza con cui Money li convince di essere certo delle sue convinzioni.Accade così che il bimbo viene affidato alle sue benevoli cure. Anzitutto Bruce viene operato: con un bisturi gli vengono recisi i testicoli, poi vengono suturati “il funicolo e i vasi che nell’età adulta avrebbero avuto la funzione di portare lo sperma all’uretra recisa. Nel rinchiudere lo scroto”, il chirurgo agli ordini di Money, modella “una rudimentale vagina esterna”.

Adesso non rimane altro, secondo il Money, che cambiare il nome del bambino, che diventerà Brenda, ed educarlo come una femmina: vestendolo da femmina, dandogli giochi da femmina, convincendolo costantemente di essere ciò che non è. Mentre l’esperimento procede, e il piccolo Bruce-Brenda non vuole adeguarsi (cerca di fare la pipì in piedi e vuole i giochi maschili del fratello), cosa fa il dottor Money? A partire dal 1972 cita il suo piccolo paziente come la dimostrazione vivente di ciò che aveva sempre sostenuto: Brenda, spiega ai colleghi, sulle riviste scientifiche, nei consessi medici, è la prova vivente del fatto che “i fattori primari che guidano la differenziazione psicosessuale sono l’apprendimento e la l’ambiente, non la biologia”. Con buona pace dei cromosomi, degli ormoni, dell’organizzazione anatomica, delle differenze di genere che oggi sappiamo esistere persino nel cervello (per cui si parla di “cervello sessuato”).

Ma il povero Bruce lotta e soffre. Già a 11 anni ha tentazioni suicide; presto prova attrazione verso le ragazze; odia i suoi seni falsi e la sua falsa vagina, e, appena ne ha la forza, ricorre ad un nuovo cambio di sesso, per prendere un nome nuovo, maschile, David. Inizia a fare iniezioni di testosterone, gli crescono i primi peli sulle guance, a sedici anni si sottopone al primo intervento per la creazione del pene. Ma non riesce più ad essere virile come vorrebbe, e neppure ad avere l’erezione. Tenta di nuovo il suicidio, per due volte. A ventidue anni si sottopone a una nuova falloplastica. Due mesi dopo conosce Jane, una ragazza madre che ha avuto tre figli da tre uomini diversi. Si innamorano e si sposano. Ma purtroppo tante sofferenze non hanno un esito positivo. Così, dopo mille peripezie, Bruce-Brenda-David finisce suicida, nel 2004, sparandosi in testa. Ha 38 anni.