La seconda giornata della «Rassegna Stampa Alpina»

Questa mattina, puntualmente alle 7.30, si è svolta la 2° giornata della ” Rassegna Stampa Alpina” presso il Bar Alpino, gestito fino al 30 giugno dalla Sezione di Trento dell’ANA.

Coordinati dal Direttore de “L’Adige” Pierangelo Giovanetti hanno partecipato il sindaco di Trento Alessandro Andreatta, l’assessore comunale Roberto Stanchina, Giorgio Fracalossi, presidente della Cassa Centrale delle Casse Rurali, Lorenzo Andreatta, responsabile della comunicazione del Comune di Trento, alcuni responsabili della protezione civile, e il nostro Direttore Claudio Taverna.

Naturalmente si è parlato della 91° Adunata delle Penne Nere, degli aspetti organizzativi gestiti dalla Città capoluogo, di cui è si è occupato, con dovizia di particolari, l’assessore Stanchina.

Il sindaco Andreatta ha sottolineato l'”apertura” della Città agli ospiti, le cui avanguardie hanno già preso possesso del territorio, in un clima di grande festa popolare che gli Alpini in particolare sanno trasmettere.

Il nostro Direttore, rispondendo a Giovannetti sull’esposizione delle “bandiere“, ha detto che questo non è il momento delle polemiche sia per una questione di buon gusto sia perché le “provocazioni” si commentano da sole, sono sommerse dalla valanga di Tricolori e per tale motivo restano “isolate” provocazioni, anticipando che da lunedì 14 maggio avrà molto da dire e da scrivere!

Taverna, sottolineando che la Sezione ANA di Trento è una delle Associazioni con più iscritti (oltre 23mila) ha detto “Gli Alpini sono vocazione e coscienza popolare della Nazione e custodi della Memoria; non per niente saranno a Trento in 600 mila per ricordare i Caduti di tutte le guerre e il centenario della Vittoria“.