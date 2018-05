Il cielo di Ossana tra i più belli d’Italia

Venerdì 11 maggio ad ore 18,30 a Palazzo Assessorile di Cles verrà presentato il libro “Tessuti di seta per la chiesa. La manifattura Viesi a Cles” curato da Domenica Digilio; saggi di Domizio Cattoi, Laura Dal Prà, Domenica Digilio, Maddalena Ferrari, Andrea Leonardi, Cinzia Lorandini, Marica Odorizzi, Katia Pizzini, Domenica Primerano, Renata Tomasoni, ed edito da Museo Diocesano Trentino e Comune di Cles.

Nel 2012 il Museo e l’Archivio Diocesano Tridentino hanno ricevuto in donazione un cospicuo gruppo di manufatti e di documenti provenienti dai laboratori della ditta Domenico Viesi di Cles, una manifattura specializzata nella produzione di stoffe di seta d’ambito ecclesiastico e nella confezione di paramenti sacri.

L’analisi e la schedatura dei fondi della ditta – attiva tra il 1870 e il 1994 – si è rivelato in grado di aprire nuove prospettive negli studi della storia economica della valle di Non e della gelsibachicoltura trentina in generale, attività diffusamente praticata nel territorio provinciale per oltre due secoli, tra Sei e Ottocento.

L’esame dell’insieme dei manufatti tessili, inoltre, ha contribuito ad accrescere le conoscenze in materia di storia del tessuto e dei paramenti sacri, soprattutto per quanto riguarda il XX secolo. Il volume “Tessuti di seta per la Chiesa. La manifattura Viesi di Cles” offre l’opportunità di conoscere e approfondire la storia della Ditta Viesi, una vicenda imprenditoriale e familiare di successo sullo sfondo di un Trentino in repentino cambiamento.