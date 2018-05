Diretta Basket: Sidigas Avellino – Aquila Trento 19-19

Deve vincere di 12 punti ad Avellino l’Aquila Basket Trento per poter arrivare quarta e giocare le prime due partite dei quarti finale playoff in casa (proprio contro Avellino). In caso contrario, domenica si comincia in Campania. Diretta dalle ore 20:30.

La cronaca in diretta

PRIMO QUARTO

Pubblicità Pubblicità

Si comincia con le marce basse a livello di ritmo, ma con due schiacciate. Dopo un paio di minuti l’Aquila Basket entra in palla e viene trascinata da Sutton alla guida del match con 8 punti e 4 rimbalzi che valgono il vantaggio di 6 punti. 18-12. Nel momento migliore di Trento è Avellino a rientrare e a trovare il pareggio proprio sulla sirena. 19-19 dopo 10 minuti. Per Avellino punti molto distribuiti, 6 di Wells. Malissimo il tiro da fuori per entrambe le squadre.

SECONDO QUARTO

Prosegue il momento buono di Avellino con altri 4 punti e Buscaglia si arrabbia nel timeout. Al rientro l’Aquila Basket mette 8 punti di fila, 5 di Shields e 3 di Silins. Di nuovo Trento a +4. 23-37. I bianconeri difendono alla grande e volano in contropiede, Silins ringrazia l’assist di Gutierrez con altri 3 punti e 7 di vantaggio. Immediata risposta di Avellino che torna sotto. 30-28 con bomba di Fitipaldo.