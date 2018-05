Basket, Flaccadori miglior giovane della serie A per il terzo anno consecutivo

Diego Flaccadori per il terzo anno consecutivo ha ottenuto il premio di “miglior Under 22” del campionato: alla quarta stagione nella massima serie, la guardia bergamasca classe ’96 ha saputo confermarsi come miglior giovane della Serie A grazie ad una stagione da 8,9 punti e 1,6 assist di media in cui brillano le recenti prestazioni a Torino (14 punti con 4/5 da 3) e contro Sassari (20 punti con altre 4 triple a bersaglio).

“Flacks” quest’anno ha totalizzato 164 voti, precedendo Leonardo Candi della Grissin Bon Reggo Emilia con 65 e Alessandro Pajola della Virtus Segafredo Bologna con 53, ed è diventato il più premiato di sempre nella categoria diventando l’unico a vincere il premio in tre diverse annate (Gallinari, Plonoara e Alessandro Gentile ne hanno vinte due a testa).

