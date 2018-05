Ala: in mostra la bandiera donata da Cantore

Sarà lo Scavolini Store Rovereto, situato in via dell’Abetone 26 ad ospitare «FoodAddiction in Store», il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina.

Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento è di quelli da non perdere, il tour gastronomico infatti sta attraversando lo stivale e arriva in Trentino Alto Adige sabato 12 maggio a partire dalle 17:00. L’entrata è completamente gratuita e il grande evento, che si svolgerà presso lo Scavolini Store di Rovereto, è aperto al pubblico

Pubblicità Pubblicità

Quando il caldo inizia a farsi sentire, la voglia di accendere il forno e usare i fornelli viene sempre meno. In queste occasioni, la soluzione arriva dalle ricette senza cottura, fresche e veloci. Durante il laboratorio di cucina il giovane pasticcere Luca Perego illustrerà agli ospiti delle preparazioni di dolci senza cottura, ottimi per l’estate, come la cheesecake o la crostata.

Dopo aver preso nota delle ricette, il pubblico potrà degustare i dessert preparati e rinfrescare il palato.

L’OSPITE SPECIALE – Luca Perego ha 22 anni e lavora come pasticcere e food blogger, inseguendo la sua passione per la cucina. Attraverso i suoi scatti, nel blog LuCake condivide con il grande pubblico il suo amore per i dolci, che sono diventati per lui uno stile di vita. Creare ricette alla portata di tutti è il suo punto forte. In tutte le ricette delle torte, anche quelle più classiche e comuni, inserisce consigli e trucchetti professionali del suo mestiere, necessari per ottenere ottimi risultati, per far diventare tutti dei pasticceri provetti anche a casa propria.

IL TEMA E LA RICETTA – Le torte fredde senza cottura rappresentano la soluzione ideale per soddisfare la voglia di dolce, assecondando il desiderio di non accendere il forno, soprattutto in estate. È proprio in vista del caldo estivo che il giovane maestro Luca Perego propone diverse soluzioni dolci, facili, veloci da preparare, che non necessitano di alcuna cottura, né per la base né per la crema. Perfetta come fine pasto, una crostata senza cottura al pistacchio o allo yogurt greco e frutta fresca, saprà ingolosire i commensali. Con lo stesso impasto di base e gli stessi ingredienti, poi si potrà realizzare una golosa cheesecake servita nel bicchiere, per una resa più scenografica e interessante rispetto alla versione classica.

Ad ospitare l’evento sarà lo Scavolini Store Rovereto, un’esposizione di 230mq dedicata esclusivamente alle ultime novità delle collezioni per cucina, living e arredo bagno firmate Scavolini come Carattere, Foodshelf, Favilla, LiberaMente per la zona giorno e Qi, Aquo, Font, Idro e Rivo per l’arredo bagno.

Lo showroom, nato dalla storica collaborazione tra Scavolini e la famiglia Isacchini, è diventato ben presto un punto di riferimento per tutti gli amanti del design. Uno Staff altamente qualificato seguirà il cliente in tutte le fasi dell’acquisto e del post vendita per realizzare il sogno di una casa tutta Scavolini!

IL BRAND SCAVOLINI – Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. Nel 1984 Scavolini conquista la leadership del settore in Italia, che tutt’ora detiene.

In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2017 i 215 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

DISSAPORE – NIENTE DI SACRO TRANNE IL CIBO – Oggi in Italia Dissapore.com è tra le voci del web più autorevoli nel mondo dell’informazione gastronomica, letto e navigato sia dai professionisti del settore alimentare e che dai “gastrofissati”, sempre più numerosi in Italia. Ha rivoluzionato il modo di scrivere di cibo, andando oltre le apparenze, smitizzando i luoghi comuni, con il vantaggio di rimanere indipendenti.

Con 19 milioni di visite annue, 31 milioni di pagine visite e 1 milione e mezzo di letture al mese, Dissapore.com è un potente web influencer, con un intuito eccellente nel riconoscere i fenomeni emergenti o le tendenze e le abitudini in grado di affermarsi.

Con l’ingresso in società dell’editore NetAddiction, Dissapore.com intraprende una nuova sfida, confermando l’attitudine al cambiamento e all’innovazione nel modo di raccontare il cibo: più notizie quotidiane, liste approfondimenti e inchieste in un flusso continuo di articoli, immagini e video vivacizzato da un mix di approfondimenti, scandali, intrattenimento e ironia supportato da un investimento corposo in comunicazione sui social media.