Bandiere blu 2018: restano 10 i laghi trentini premiati su un totale di 16 in Italia

E’ avvenuta questa mattina la consegna dei riconoscimenti “Bandiere Blu“, nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Roma presso la sede del Cnr, presenti numerosi dei sindaci interessati. E’ la 32^ edizione di questa valutazione della FEE Italia, costituita nel 1987.

Ben 175 Comuni italiani rivieraschi, per 368 spiagge, e 70 approdi turistici quest’anno hanno ottenuto la “Bandiera Blu“, riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Un numero in crescita di 12 Comuni (sedici i nuovi ingressi, mentre 4 sono usciti) rispetto allo scorso anno.

Dieci, come lo scorso anno, le bandiere blu assegnate ai laghi del Trentino Alto Adige dalla. Le bandiere blu ricevuti dai laghi italiani sono un totale di 16. Sono Bedollo, Baselga di Pine’, Pergine Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al lago, Tenna, Lavarone, Sella Giudicarie, Bondone. Per Bedollo, si tratta del lago delle Piazze, nella zona di Pine’ cosi’ come i laghi di Pine’, che toccano Baselga. Pergine Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al lago e Tenna, sono invece localita’ della Valsugana toccate da una serie di laghi, tra cui quello di Caldonazzo e quello di Levico, ma anche quelli di Canzolino e di Costa, per quanto riguarda Pergine. Per Lavarone c’e’ il lago omonimo, mentre per Sella Giudicarie il lago di Roncone, e per il Bondone il lago d’Idro. Dal punto di vista turistico i laghi piu’ sfruttati tra quelli con le bandiere blu sono quelli di Caldonazzo e di Levico.

La Liguria è la regione con il maggior numero di Bandiere, confermando in 27 il numero complessivo, segue la Toscana con 19 località, la Campania con 18 Bandiere con tre nuovi ingressi; 16 nelle Marche, che perdono una Bandiera; la Puglia 14 (+3); la Sardegna 13 (+2); l’Abruzzo 9 con l’ingresso di una bandiera blu per un lago; la Calabria 9 con 2 nuovi ingressi; in Veneto 8 Bandiere; 8 anche nel Lazio, con un Comune uscito ed una nuova entrata rappresentata da un lago; in Emilia Romagna 7 riconoscimenti; la Sicilia scende a 6; la Basilicata sale a 4 con 2 nuovi ingressi; in Friuli Venezia Giulia 2 Bandiere; il Molise scende a 1 Bandiera, una in meno dell’anno scorso.

Sono state premiate quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal ministero della Salute, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente.

“Anche per il 2018, annunciamo con soddisfazione, un aumento di Comuni Bandiera Blu, saliti a ben 175. Il turismo non puo’ che essere sostenibile, in modo da garantire un equilibrio tra fruizione e tutela del patrimonio ambientale. Bandiera Blu guida passo dopo passo i Comuni costieri a scegliere strategie di gestione sostenibile del proprio territorio, attraverso un percorso che giovi all’ambiente ed alla qualita’ della vita,” ha spiegato Claudio Mazza, presidente della FEE Italia.