De Bertoldi: «Dopo il Fvg il centrodestra vincerà anche in Trentino»

In seguito al netto trionfo del centrodestra guidato dal leghista Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia, il senatore trentino Andrea de Bertoldi avverte un clima positivo in vista delle elezioni provinciali in Trentino, a ottobre.

“L’Italia ha scelto di essere guidata dalla coalizione di centrodestra, da quella coalizione che già governa le Regioni da Genova a Trieste, e che ben presto amministrerà pure il Trentino, liberandolo dai gioghi della sinistra, che tanto lo hanno allontanato dagli standard economici e sociali del passato”, ha dichiarato ieri in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato le somiglianze tra la situazione in Friuli Venezia Giulia e Trentino.

In tal senso, de Bertoldi ha ricordato come “il Convegno organizzato lo scorso autunno a Trento dall’associazione Farefuturo per il Trentino sul tema ‘Trento e Trieste tra Autonomia ed Economia’, aveva ben evidenziato le assonanze sul piano istituzionale e sociologico, nonché storico e politico, tra i due territori, che uscivano da una cattiva amministrazione delle sinistre, tanto dedite, a Trento come a Udine o Trieste, alle poltrone dei propri amici, quanto incuranti dei disagi della popolazione per la crisi economica, e le conseguenze di un’immigrazione selvaggia e pericolosa”.

In Friuli Venezia Giulia, Fratelli d’Italia, il partito del senatore trentino, ha ottenuto un risultato sicuramente soddisfacente, vicino al sei per cento e con punte superiori all’otto in alcune province (Udine quasi al 7 per cento e Pordenone oltre 8 per cento).

“Ora il Presidente Mattarella ha un motivo in più per dare l’incarico a Salvini – ha dichiarato de Bertoldi, che ha citato anche le parole del collega senatore Adolfo Urso (FdI), presidente di Fondazione Farefuturo, che ha dichiarato: “Solo il centrodestra può formare un governo in sintonia con le aspettative del Paese. L’Italia non può aspettare, tra pochi giorni dovrà fare un vero Def, il documento di economia e finanza in cui deve assolutamente rimuovere la spada di Damocle delle clausole Iva per evitare il collasso dei consumi, e nel contempo delineare una vera politica di riforme a cominciare dalla flat tax incrementale, che può dare benefici concreti a breve sia per i contribuenti sia per lo Stato, rilanciando produzione e stimolando un Pil che langue”.

De Bertoldi ha concluso la sua nota con un auspicio riguardo l’evoluzione della situazione politica nelle prossime settimane: “Nell’attesa di veder trionfare finalmente pure in Trentino le espressioni del rinnovamento, mi preparo quindi a ricevere tempestivamente in Senato un Governo, che sia realmente espressione della volontà popolare”.