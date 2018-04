Accordo M5s – PD, Martina: «passi in avanti, ma decideremo in Direzione»

Dopo le dimissioni da vice coordinatore regionale di Forza Italia di Giorgio Manuali, rilasciate a quanto pare solo ad alcuni media e non ancora formalizzate al partito interviene Michaela Biancofiore.

E il suo è un intervento, come spesso è accaduto piuttosto forte e d’attacco.

«Sono basita – attacca subito l’amazzone Berlusconiana – perché le dimissioni si formalizzano al coordinatore e non sulla stampa».

La Biancofiore quindi smentisce Manuali che ad un media provinciale aveva detto di aver dato le dimissioni nelle mani della coordinatrice regionale.

Ma vengono smentite totalmente anche altre dichiarazioni di Giorgio Manuali, «non ho nominato ancora nessuno visto che formalmente lo fa Roma su proposta del coordinatore regionale e io non avevo ancora proceduto a nulla, ma solo fatto presente che quella era la mia scelta . Manuali si è comportato incredibilmente come Di Maio ponendo veti che non gli spettavano e dai quali non ha imparato nulla visto che li aveva subiti lui stesso e io lo avevo riabilitato politicamente. Non ci sono parole ne’ sul piano umano ne’ sul piano politico».

Michaela Biancofiore, in viaggio per il Friuli Venezia Giulia, dove sostiene gli ultimi giorni di campagna elettorale per Forza Italia, prima delle elezioni di domenica ci confida anche importanti novità. Il vice coordinatore regionale sarà Maurizio Perego e per quanto riguarda il coordinatore provinciale Forza Italia andrà a congresso «appena avremo i numeri minimi per poterlo fare».

La seconda novità è che rientra nel coordinamento Giorgio Leonardi, ex consigliere provinciale. L’ultima riflessione Michaela Biancofiore la dedica ancora al comportamento di Giorgio Manuali, «sul piano umano sono sgomenta per il comportamento di Manuali».

Va ricordato che Giorgio Manuali poco prima delle elezioni comunali di Trento del 2015 aveva abbandonato Forza Italia in piena polemica con il resto della maggioranza di centrodestra, per la scelta di Claudio Cia come candidato sindaco, e aveva dichiarato che avrebbe votato l’allora candidato sindaco del centrosinistra Alessandro Andreatta, poi divenuto in effetti sindaco di Trento.

Nei giorni scorsi Biancofiore aveva spiegato il perché della possibile scelta di Maurizio Perego come vice coordinatore, «Lui non conosce le diatribe interne fra i Bezzi e Manuali, e tutto il percorso di lotta fra le due fazioni, per questo lo ritengo il più garantista».