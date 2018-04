Basket U18: Piani Campione Regionale, battuta in finale Avio

Si sono svolte a Merano sabato 21 e domenica 22 aprile le final four del campionato di basket Under 18 2017/2018.

I Piani Junior Basket sono arrivati a questo appuntamento dopo una regular season esaltante in cui hanno vinto 15 partite su 16.

Sulla carta si presentavano quindi come i grandi favoriti anche a questo appuntamento, ma gli equilibri nelle final four possono anche cambiare.

Nella prima semifinale di sabato i bolzanini hanno affrontato la Virtus Alto Garda che li ha subito messi in grandissima difficoltà.

Aggressività e ottime percentuali al tiro da una parte, confusione e pessima vena realizzativa dall’altra, i ragazzi di coach Viale hanno iniziato il secondo quarto sotto di 12 punti ma lentamente sono riusciti a recuperare lo svantaggio, fino alla parità al termine del primo tempo (29 – 29).

Al rientro dagli spogliatoi arriva la reazione dei rivani, che riescono a riportarsi a +7 alla fine del terzo quarto dando l’impressione di avere la partita in pugno.

Il finale è tesissimo, ed in un momento in cui conta ogni tiro libero segnato o sbagliato i ragazzi bolzanini sono bravi prima a recuperare lo svantaggio e poi a portarsi a +3 a 20 secondi dalla sirena finale.

La Virtus Alto Garda ha provato senza successo la carta del tiro da tre che le avrebbe consentito di arrivare all’over time, i Piani Junior vincono 62 – 59 ed accedono alla finale.

Tabellini: Bonavida 20, Franchini 3, Cravedi 12, Biciaku 2, Marchesini 0, Cudin 9, Simula 0, Bin 0, Fedy 0, Segafredo 0, Gabrielli 7, Tognotti 9.

Diverso l’atteggiamento dei bolzanini nella finale per il primo e secondo posto di domenica contro Apecheronza Avio, che in semifinale ha battuto la compagine di Villazzano (unico squadra capace di battere i Piani Junior in regular season).

I ragazzi di coach Viale e del suo vice Bazzan hanno preso subito in mano le redini della partita centrando diversi tiri da tre, cosa che nella giornata di sabato non era affatto riuscita, e mostrando sicurezza sia in difesa che in attacco portandosi a +20 alla fine dei primi due quarti.

Nell’ultimo quarto i trentini rientrano in partita con una serie di tiri da 3 punti fino a -5, ma i bolzanini riescono a respingere i tentativi, chiudono la partita a +7 e vincono la finale con il risultato finale di 62 a 55,

Tabellini: Bonavida 18, Franchini 4, Cravedi 18, Biciaku 5, Tognotti 11, Marchesini 2, Gabrielli 6, Cudin 0, Segafredo 2, Simula 0, Bin 3, Fedy 0.

I Piani Junior Under 18 sono quindi campioni regionali, titolo meritatissimo alla luce di quanto fatto vedere durante la regular season e per aver battuto nelle final four due avversari degnissimi, concentrati e competitivi.

Ora la squadra di Bolzano affronterà la fase interregionale contro tre squadre protagoniste dei rispettivi campionati nelle province del Veneto.