Inaugurata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di San Michele all’Adige

«Colpisce particolarmente questa scelta sopratutto perchè non in linea con i principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione che mette tutti gli individui sullo stesso piano indipendentemente dal sesso. Questo progetto, – si legge nella premessa – così presentato risulterebbe discriminante anche per le donne stesse, come se ad esse venisse concesso qualcosa a cui altrimenti non avrebbero diritto ed escluderebbe a priori una parte importante della collettività correndo anche il rischio di tramettere un antico motto “ DIVIDE ET IMPERA” , una strategia finalizzata al mantenimento del potere, creando o alimentando dissapori, in questo caso tra persone di diverso sesso, proprio per il fatto che uno resti avvantaggiato rispetto all’altro».

Monica Ceccato (foto) punta il dito soprattutto sulla possibile discriminazione di sesso e sul fatto che «si spendano soldi per questi progetti finalizzati ad una costante ricerca della solidarietà a tutti i costi, e poi si tagliano i servizi sui disabili, (vedi pedana) e si chiudono le piscine per i lavisani»

Ora la Giunta di Lavis dovrà rispondere alle domande dei consigliere della Lega, che mettono sotto la lente d’ingrandimento anche gli orti per gli anziani del paese.

In tal senso chiedono: Quanti orti il comune mette a disposizione per gli anziani e pensionati? nel 2017 e 2018 quante domande sono arrivate per la gestione degli orti per gli anziani e pensionati ? E quanti sono stati esclusi ? E’ stato rispettato negli ultimi 3 anni il “principio di rotazione” previsto dal regolamento “ gestione orti per anziani e pensionati”’? Ad oggi quante associazioni hanno aderito presentando il proprio progetto di gestione “ orto del mondo”( scadenza 16/4/2018)? Quale è il ruolo di Cinformi , citata nel progetto “orto del mondo”? attraverso quali azioni correttive , l’amministrazione intende eliminare le palesi discriminazioni di sesso evidenziate nel progetto “orto del mondo”? Quanti appezzamenti destinati ad orto sono presenti nel terreno sito in via Rosmini? 17. quanti appezzamenti saranno destinati ai cittadini italiani e quanti ai cittadini stranieri?