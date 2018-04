A proposito di libertà di stampa

Si è svolta questa mattina nella sede di «Questotrentino» una conferenza stampa di denuncia di un fatto grave: il Presidente Ugo Rossi impedisce alla stampa l’accesso al campo profughi di Marco.

A seguito della conferenza stampa «Questotrentino» ha diramato un comunicato che riassume i fatti.

Abbiamo deciso di pubblicarlo integralmente sotto.

Pubblicità Pubblicità

«Fin da febbraio QT intendeva fare un servizio-inchiesta sul campo profughi: presi accordi con la Protezione civile e l’assessorato competente (quello retto da Luca Zeni, PD), si erano stabiliti data e ora, ma un paio di giorni prima arrivò uno stop, erano sorti dei problemi. “Per la par condicio” alla vigilia del voto si riteneva inopportuno che dei giornalisti entrassero nel campo. Motivazione fragile, anzi insensata, al punto da venire superata: si fissava un’altra data. Ma il giorno prima della visita, anche questa volta arrivava uno stop: il Presidente Rossi aveva avocato a sé la decisione, e aveva detto di non volere, fino a nuovo ordine, giornalisti nel campo. Alla richiesta di ulteriori motivazioni, l’Ufficio stampa rispose che il Presidente aveva deciso di negare l’accesso non avendo gradito gli articoli pubblicati sul campo profughi dai quotidiani.

A elezioni avvenute, e in clima teoricamente più tranquillo, QT torna a richiedere l’accesso. Rossi risponde ancora di no, e a una richiesta scritta ufficiale, che chiede motivazioni, non fornisce alcuna risposta.

Questotrentino ritiene il fatto gravissimo. Il Presidente della Provincia non può decidere – senza motivazione alcuna (se non che giornali e Vescovo dicono e scrivono cose a lui sgradite) – di impedire alla libera informazione di esercitare il proprio compito di conoscere, indagare, informare. Non può decidere di cosa si possono o non possono occupare i giornali.

Confidiamo che, in difesa degli elementari diritti della stampa, si pronuncino anche gli altri media e che l’Ordine dei Giornalisti batta un colpo».

Il direttore Claudio Taverna, l’editore Roberto Conci e tutta la redazione de «La Voce del Trentino» esprimono piena solidarietà a «QuestoTrentino»