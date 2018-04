Si chiude col musical civile di Simone Cristicchi la stagione di Grande Prosa

In occasione del suo quinto appuntamento “Transiti – Musiche in movimento”, la rassegna del Centro Servizi Culturali S. Chiara creata con l’intenzione di svelare l’inconsistenza culturale di barriere e linee di demarcazione, offrirà al pubblico una serata all’insegna dell’interazione fra musica e cinema.

Venerdì 6 aprile alle ore 21.00 salirà sul palco del Teatro SanbàPolis una delle più longeve band della scena indipendente italiana, i Julie’s Haircut, con la sonorizzazione dal vivo del classico del cinema muto “The Last Command” di Josef von Sternberg.

L’evento, che si terrà in prima nazionale proprio nel capoluogo trentino, è realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

In attività dal 1994 e con sette album in archivio i Julie’s Haircut – come fa notare Tommaso Bonaiuti su sentireascoltare.com – rappresentano indiscutibilmente «una delle più rispettabili (e decisamente curiose) entità sonore dello stivale, che da una ventina d’anni a questa parte oscilla nel mare magnum dell’alternative italiano, vivendo e assistendo ai trend, pur rimanendone in un certo senso fuori, intonsa e libera di sguazzare in una ammaliante e positiva schizofrenia».

Il collettivo di musicisti originari delle province di Modena e Reggio Emilia – una vera e propria fucina di validi artisti come i Massimo Volume e i Giardini di Mirò, tanto per citarne alcuni – dopo aver registrato svariati demo ed essersi esibito dal vivo nei principali locali emiliani registra nel 1999 l’album d’esordio “Fever in the Funk House” prodotto dalla Gamma Pop.

Nel giro di due decenni, la formazione emiliana ha via via perfezionato la sua naturale torsione psichedelica, tanto da imporsi sulla scena europea ed internazionale con album di rara potenza e originalità.

L’Europa ha finora mostrato un’attenzione particolare nei loro confronti: di tappa in tappa, dal Belgio all’ex Germania dell’Est, la band ha stimolato curiosità e genuino interesse anche in quella fetta di pubblico che non aveva mai visto un loro concerto né sentito un loro pezzo.

Per non parlare poi delle collaborazioni avviate con artisti del calibro di Sonic Boom, leader dei britannici Spacemen 3, e del leggendario bassista di Joy Division e New Order – Peter Hook.

Sembra infatti che il loro indubbio talento non sia passato inosservato oltremanica, tanto da portare la prestigiosa etichetta britannica Rocket Recordings a proporsi come editrice dell’ultimo album, pubblicato nel febbraio 2017, dall’evocativo titolo “Invocation And Ritual Dance Of My Demon Twin”.

Un duplice riferimento – come gli stessi autori hanno più volte dichiarato – al brano Invocation and Ritual Dance of the Young Pumpkin di Frank Zappa e alla pellicola Invocation of my Demon Brother di Kenneth Anger, uno dei registri più controversi del ‘900.

Sul palco del Teatro SanbàPolis i Julie’s Haircut riproporranno il loro intimo legame con il cinema, una passione condivisa da tutti i membri della compagine emiliana e già riemersa in più occasioni in questi vent’anni di carriera, dal John Carpenter di “Fuga da New York” al Nino Rota de “Il Casanova di Federico Fellini”.

Venerdì, ad arricchire la lista, ci penserà l’originale produzione ispirata al film “The Last Command” – in italiano “Crepuscolo di gloria” – diretto nel 1928 dal regista di origine viennese Josef von Sternberg.

Il film, selezionato nel 2006 dalla Library of Congress degli Stati Uniti per il National Film Registry, ripercorre le vicende di un ex generale della Russia Imperiale finito a lavorare a Hollywood come comparsa proprio in un film sulla rivoluzione bolscevica.

Ad affiancare sul palco del SanbàPolis il ‘nocciolo duro’ del gruppo – aka i fondatori e unici superstiti della formazione originaria Nicola Caleffi (chitarre e voci) e Luca Giovanardi (chitarre, tastiere, basso, voci) – ci saranno Laura Agnusdei (saxofono), Andrea Rovacchi (tastiere, percussioni), Andrea Scarfone (chitarre, basso) e Ulisse Tramalloni (batteria, percussioni).

Si ricorda infine che il prezzo del biglietto d’ingresso è 10 euro (ridotto a 5 per gli under 26).