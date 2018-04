Dolomiti contese, solo nell’arroganza che contraddistingue l’essere umano – di Mirko Sartori

Egregio direttore,

da grande appassionato di escursionismo ed essendo profondamente innamorato delle nostre Dolomiti,oltre che della montagna in generale, non posso esimermi dal fare una piccola riflessione su una diatriba che è rimbalzata nelle cronache ultimamente.

Sto ovviamente parlando della polemica scaturita dalla puntata di “Meraviglie” trasmessa dalla RAI, che toccava tra i vari luoghi magici della nostra penisola, per l’appunto le Dolomiti.

La discordia nasce dal fatto che, a detta di molti, il conduttore Alberto Angela non avrebbe posto l’attenzione necessaria alla regione Veneto ed in particolare alla provincia di Belluno, zona in cui è effettivamente ubicata una grossa fetta delle Dolomiti,favorendo invece il Trentino e l’Alto Adige che avrebbero monopolizzato la trasmissione.

Si insinuava inoltre che i territori della nostra regione autonoma avrebbero pagato per avere questo trattamento di favore, per averne un ritorno d’immagine a scopi turistici.

Ora, questa è storia “vecchia”, ma di qualche giorno fa invece la notizia che si vorrebbero recapitare alla presidenza Rai 30.000 cartoline raffiguranti le dolomiti Bellunesi in segno di protesta, invitando la rete a voler valorizzare anche il patrimonio della provincia veneta.

Questa doverosa premessa per spiegare brevemente come si sono svolte le cose, ma alla luce di queste polemiche e di altre passate(la questione della Marmolada che non sto a spiegare perchè sarebbe troppo lungo, e altre ancora) vorrei invitare chi ha la bontà di leggere queste righe a una riflessione in merito.

La mia personale visione della montagna è solitudine, contatto con la natura, suoni, odori, introspezione. E’ anche legame con chi ci accompagna,col prossimo che incontriamo per i sentieri, con gli animali..potrei continuare.

Quello che invece non è nel modo più assoluto è proprietà, astio, rivalità, dissapore, politica.

Dimentichiamo troppo spesso che la natura che ci circonda è di tutti allo stesso modo, non ha confini di nessun genere nonostante qualche riga riportata su un qualsivoglia documento dica il contrario.

Questo continuo malumore tra regioni mi fa veramente pensare che lo spirito della montagna si sia ormai perduto, o peggio tramutato in mera questione di business e sfruttamento, mentre dovremmo solo ritenerci fortunati ad essere avere simili capolavori a portata di mano, o di auto che dir si voglia.

Entrando nel merito della trasmissione, spezzo una lancia a favore di Alberto Angela che ha ovviamente negato di essere stato pagato per favorire il Trentino Alto Adige. All’inizio della parte dedicata alle Dolomiti, viene testualmente detto che le catene montuose citate sono dislocate tra Trentino, Friuli, Veneto. Dopodiché, una carrellata di immagini mozzafiato delle nostre belle montagne. Irriconoscibili a dire il vero, all’occhio del comune spettatore.L’alpinista più esperto, che non sono io ben inciso, sarebbe incapace a riconoscere dal solo profilo ogni singolo rilievo con una semplice inquadratura di un paio di secondi. Potevano essere le Dolomiti Bellunesi come quelle trentine, la magia era la stessa.

E’ stato citato il Sass Pordoi in quanto terrazza panoramica delle Dolomiti, si vede per un secondo scarso la scritta Val di Fassa quando Angela sale in cabinovia.A mio parere non ci sono gli estremi per fare simili insinuazioni, pubblicità spudorata ne ho vista da altre parti, non è questa.Sarebbe a dir poco grave, su quello sono d’accordo al 100%, ma lo ritengo falso per la stima che nutro nei confronti della professionalità che ha sempre dimostrato il conduttore, Alberto Angela, al quale va il plauso per essere riuscito a rendere palpabile la bellezza della nostra Italia ancora una volta. E’ stato ampiamente criticato il parlare delle foreste di Paneveggio e la storia della principessa Sissi, in quanto storia “nota a tutti”, non entro nel merito. Questo perchè stiamo parlando di una trasmissione di respiro nazionale, la scelta di parlare di quello piuttosto che di altro, è dettata da una scelta dell’emittente e probabilmente del conduttore, sul quale si può essere d’accordo o meno.

Concludendo, vorrei rispondere alla domanda che si è posta l’associazione “Bellunesi nel mondo” sugli organi di informazione, ovvero che reazione ci sarebbe stata da parte dei Trentini e Altoatesini se la nostra regione non fosse stata inclusa nella realizzazione del programma. Rispondo per quanto mi riguarda, nessuna reazione! E come me credo la pensino così tanti altri…

Se avessi visto un documentario incentrato esclusivamente sulle Dolomiti Bellunesi avrei provato sicuramente lo stesso incanto e la stessa voglia di andare a farmi una bella escursione, magari da voi, magari da noi, indistintamente. Perché la verità è, checché se ne dica, che siamo anzitutto italiani e dopo Trentini e Veneti. Quindi il patrimonio ineguagliabile (in tutto il mondo) che la RAI ha voluto far vedere ancora una volta, è di tutti noi!

Godiamo del fatto che tutto questo è NOSTRO, ne mio ne tuo, e che possiamo goderne tutti in ugual maniera. Smettiamola con strumentalizzazioni politiche, invidie, rivalità…

Perché il nostro ambiente montano,nella figura delle Dolomiti in particolare, non ha nella maniera più assoluta bisogno di essere “inquinato” da questi sentimenti che non le appartengono.

Sartori Mirko – Agire per il Trentino