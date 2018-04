Diretta Volley Champions: Lube Civitanova – Diatec Trentino 2-1

Playoffs 6 a Civitanova Marche, gara di andata.

PRIMO SET – Trento parte con una certa sicurezza e tiene bene l’impatto con la Lube. Il pareggio resta inchiodato sul tabellone, anzi la Diatec va avanti prima di subire un 4-0 e due ace di Civitanova. Dopo il timeout di Lorenzetti la gara si rimette sui binari della parità con i padroni di casa sempre avanti di 1 (11-10). Dopo il challenge gli ospiti ritrovano la parità a 12. La Diatec gioca benissimo fino a un altro turno di battuta devastante di Stankovic che mette in difficoltà il libero De Pandis. Civitanova prende il piccolo margine che conserva fino al 25-22 finale.

SECONDO SET – Trento non comincia bene ma dopo lo 0-3 ientra in campo col piglio giusto e trova la parità già sul 4-4, mettendo la freccia sul 7-5 grazie ai ficcanti servizi di Lanza. La Lube risponde con Sokolov già sul 10-10, ma il forcing trentino non si esaurisce qui e produce un nuovo strappo (14-12 e poi 16-14) con Kovacevic. Stankovic, sempre lui, replica con un muro sul neoentrato Zingel (19-19). Allo sprint stavolta è la Trentino Diatec a conquistare la frazione sul 25-23, capitalizzando l’ottima battuta di Giannelli che Kozamernik trasforma in punto sul 25-23 con uno slash semplice semplice.

TERZO SET – la Lube prende subito in mano le redini del gioco (0-5), approfittando di un evidente calo degli ospiti in tutti i fondamentali. Lorenzetti interrompe anche stavolta il gioco ma senza trovare risposte convincenti dai suoi, che subiscono in seguito altri break point con Juantorena e Sokolov scatenati (5-10, 9-14). Trento non riesce a reagire efficacemente e cede per 19-25 senza lasciare segno in un set in cui la Lube concede comunque molto con errori al servizio ed in attacco.