Champions Volley: la Diatec Trentino sfida la Lube per un posto in Final Four

Scattano i Playoffs 6 di 2018 CEV Volleyball Champions League. Dopo la Main Phase e i Playoffs 12, la massima competizione continentale per club prosegue con l’ultimo doppio atto prima della Final Four di Kazan (Russia, 12-13 maggio).

Per la Trentino Diatec ci sarà spazio per il derby italiano con la Cucine Lube Civitanova; il match d’andata si giocherà nelle Marche, all’Eurosuole Forum, stasera ore 20.30. Diretta tv su Fox Sports e diretta web su www.lavocedeltrentino.it.

LA FORMULA E GLI ALTRI INCONTRI La partita è valida come match d’andata dei Playoffs 6 di 2018 CEV Volleyball Champions League; nel secondo turno del tabellone finale, le migliori sei squadre d’Europa si sfidano infatti in un doppio confronto, da cui scaturiranno tre compagini che parteciperanno alla Final Four di Kazan (Russia) il 12 e 13 maggio, alla presenza della Società organizzatrice, lo Zenit. Passeranno il turno le squadre che vinceranno entrambe le partite; solo qualora le due squadre abbiano entrambe vinto una gara a testa al tie break o nel caso in cui abbiano entrambe vinto una partita a testa al massimo in quattro set si disputerà al termine della seconda gara il Golden set a 15. Le altre due sfide si giocano in contemporanea a quella di Civitanova: alle 20.30 in campo anche Sir Colussi Sicoma Perugia-Lokomotiv Novosibirsk e Zaksa Kedzierzyn-Kozle-VfB Friedrichshafen.

QUI TRENTINO DIATEC A due anni di distanza dall’ultima volta, la formazione gialloblù torna a giocare i Playoffs 6 del torneo che ha vinto per tre stagioni consecutive fra il 2009 e 2011 e lo fa sfidando una fra le compagini più accreditate per la vittoria finale. Per ottenere la qualificazione alla Final Four russa servirà quindi un’impresa, che andrà avviata nel match di mercoledì nelle Marche e completata poi nella partita di ritorno dell’11 aprile alla BLM Group Arena totalizzando più punti degli avversari. Ognuno dei due confronti mette infatti in palio tre punti come si trattasse di una partita di campionato; chi ne conquisterà il maggior numero accederà alle semifinali; golden set in caso di parità.



“Affrontiamo un avversario che negli ultimi tempi contro di noi ci ha dimostrato di saper giocare bene ed imporre la sua legge indipendentemente dal fatto che giochi in casa o in trasferta – ha ammesso l’allenatore Angelo Lorenzetti, che proprio in questa occasione collezionerà la centesima presenza sulla panchina gialloblù – . Rispetto al recente passato vogliamo dimostrare di essere più attivi e presenti nella gara a Civitanova, mostrando maggiore personalità e capacità di tenere il campo. E’ vero che con questo tipo di regolamento la partita di ritorno forse ha un peso maggiore, ma se vogliamo dire la nostra sino in fondo dobbiamo necessariamente compiere un passo avanti già all’Eurosuole Forum. Mi fa piacere festeggiare un traguardo personale come le cento partite con Trentino Volley proprio in questa importante occasione. Il tempo è davvero volato; segno evidente che in questo ambiente mi trovo bene e riesco a vivere in maniera leggera e piacevole la quotidianità”.

Per i gialloblù, partiti già in mattinata alla volta di Civitanova Marche, nessun problema di formazione; tutti i tredici giocatori della rosa saranno regolarmente a disposizione e si alleneranno all’Eurosuole Forum per un’ora e mezza già nella serata odierna.



QUINTO DERBY ITALIANO NELLE COPPE EUROPEE Per Trentino Volley quello con Civitanova sarà il quinto derby italiano di sempre nelle coppe europee. Il più recente è stato giocato lo scorso anno in 2017 CEV Cup con Piacenza nei quarti di finale (doppia vittoria, per 3-0 in trasferta e per 3-1 in casa), mentre gli altri tre precedenti erano stati tutti disputati (e vinti) per tre volte proprio contro la Lube, sempre in Champions League: 3-0 nella semifinale dell’edizione 2009, 2-3 e 3-0 nei Playoffs 6 del 2012 e 3-0 nella semifinale dell’edizione 2016.

GLI AVVERSARI Reduce dalla sconfitta per 1-3 a Modena nel giorno di Pasqua, risultato che ha riportato in parità la serie di semifinale Play Off Scudetto con Modena, la Cucine Lube Civitanova attende la visita con la necessità di trovare l’immediato riscatto anche per avvicinarsi nel miglior modo possibile alla successiva sfida con gli emiliani di domenica. Dopo il terzo posto conquistato nella Final Four 2017 di Roma ed il secondo nel Mondiale per Club polacco di dicembre, la Società marchigiana in questa edizione della Champions League va a caccia di un altro risultato internazionale di prestigio, avendo già dimostrato di avere tutte le credenziali per centrarlo. Il brillante doppio successo nei Playoffs 6 contro i polacchi del Belchatow lo ha confermato a chiare lettere; in Champions League oltretutto, l’allenatore Giampaolo Medei non ha limitazioni nel numero di stranieri da schierare contemporaneamente in campo e può quindi giocarsi tutte le carte offerte da una rosa i cui le alternative non mancano sia nel ruolo di centrale sia in quello di posto 4. A fare la differenza però spesso e volentieri è stata sin qui la coppia di ex di ex di turno di palla alta, composta da Sokolov e Juantorena. Nelle prime otto partite del torneo assieme hanno realizzato 235 punti.