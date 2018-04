Patrocinio Gay Pride a Trento: Amnesty International contro il governatore Ugo Rossi

In una nota l’associazione «Noi per la famiglia» esprime la vicinanza delle famiglie al Presidente della Provincia di Trento Ugo Rossi, violentemente attaccato in queste ore dall’universo politico legato alla sinistra e dall’associazionismo gay a causa della sua decisione di non concedere il patrocinio al prossimo “Dolomiti Pride”.

«Scelta legittima e saggia, – riporta la nota – che smarca le Istituzioni locali da una manifestazione che nulla esprime se non il folclore e l’esibizionismo di un ristretto numero di attivisti che non rappresenta nemmeno la maggior parte delle persone omosessuali, impegnate a vivere con normalità, dignità e riservatezza la propria vita».

L’associazione noi per la famiglia ricorda che anche la Provincia di Bolzano si pronuncerà a breve sulla questione e i gruppi di pressione stanno già incalzando il presidente Arno Kompatscher affinché non converga sulla scelta di buon governo del collega trentino.

Bolzano e Merano hanno già dato il consenso sia al patrocinio che a delle iniziative che si terranno all’interno dei comuni guidate dai club gay.

«Le nostre famiglie sono preoccupate dalla vera e propria rappresaglia mediatica sostenuta dal mondo intellettuale e politico legato alla sinistra e temono che tutto questo furore ideologico abbia come bersaglio il mondo della scuola e le realtà educative, forti degli accordi in essere tra le associazioni LGBT e le amministrazioni locali. Ricordiamo per esempio i protocolli d’intesa dettati dal club gay “Centauruse recentemente rinnovati dal sindaco Caramaschi. L’associazione “Noi Per la Famiglia” invita gli organizzatori del Gay Pride a dichiararsi fermamente contrari all’utero in affitto, all’ideologia Gender nelle scuole, al furto di una madre e un padre ai danni dei bambini, prima di scagliarsi contro chi non la pensa come loro». – conclude la nota

L’associazione “Noi Per la Famiglia“ promuove e sostiene:

La difesa della vita dal concepimento alla fine naturale, la difesa delle persone diversamente abili, il diritto alla somministrazione di cure adeguate per gli ammalati e la tutela delle fasce sociali più deboli;

a difesa della famiglia naturale come riconosciuta dall’articolo 29 della Costituzione;

il contrasto ad ogni forma di dipendenza, in special modo alla ludopatia, all’alcolismo e alla dipendenza da tutti i tipi di sostanze stupefacenti;

L’applicazione corretta delle normative sul diritto riconosciuto alla libertà educativa dei genitori.