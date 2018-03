Trento, spaccatura in Provincia. Olivi e Ferrari: “Rossi sbaglia sul gay pride”

Mentre il governatore del Trentino, Ugo Rossi, resta fermo nel non concedere il patrocinio al Dolomiti Pride del 9 giugno a Trento – aggiungendo che “la Regione assumerà la stessa posizione”, riferendo di averne parlato col presidente Arno Kompatscher – tra i partiti di maggioranza, oltre al suo Patt, resta a sostenerlo solo il capogruppo Upt, Gianpiero Passamani. Il Pd invece reagisce.

Se Rossi parla della parata come di “folclore e esibizionismo”, e l’Arcigay la definisce “omofobia istituzionale”, il vicepresidente della Provincia, Alessandro Olivi, sottolinea come “l’uguaglianza dei diritti individuali e dei diritti di relazione sia un fondamento costitutivo di una comunità civile, aperta e plurale”.

L’assessore provinciale alle Pari opportunità, Sara Ferrari, spiega di ritenere “sbagliata la scelta del presidente, perché significa dire che il Trentino è un territorio bigotto”. A chiedere di ripensarci è anche il capogruppo del Pd in Consiglio provinciale, Alessio Manica.

“Sono quasi 50 le associazioni del territorio che nelle ultime settimane hanno deciso di condividere lo spirito e gli obiettivi del Dolomiti Pride – scrivono gli organizzatori -. A queste si sono aggiunti i Comuni di Trento e Bolzano, il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani e la Commissione Provinciale Pari Opportunità, che hanno concesso il patrocinio alle iniziative in programma e al corteo del 9 giugno. È andata purtroppo in modo diverso con la Provincia di Trento, che ha risposto alla nostra richiesta di patrocinio con una lettera di diniego sottoscritta dal presidente Ugo Rossi. Una lettera inconsueta nei modi e nei toni, che ci offende in primo luogo come cittadine e cittadini trentini. A stupirci è anche la modalità della comunicazione: a fronte della richiesta di patrocinio inviata il 14 marzo, eravamo da giorni in attesa di essere convocati dal presidente Rossi per presentare l’iniziativa. Durante l’incontro avremmo voluto confrontarci con lui, portando a sostegno della richiesta le tante regioni italiane che negli ultimi anni hanno scelto di patrocinare i pride: la Toscana, il Lazio, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia. L’incontro promesso non è mai avvenuto e il rifiuto del patrocinio è stato comunicato con una lettera protocollata della Provincia indirizzata al comitato territoriale di Arcigay del Trentino”.