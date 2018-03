Stanotte torna l’ora legale, si dormirà un’ora in meno.

Nuova bufera sull’assessore della sanità trentina Luca Zeni, invitato a dimettersi un po’ da tutti.

Dopo la sua tacita ammissione da parte dello stesso, della chiusura definitiva del punto nascite di Cavalese, sono arrivate richieste di dimissioni immediate dalle opposizioni, dai sindacati, dai sindaci delle val di Fassa e Fiemme, dall’associazione «parto per fiemme» e soprattutto i cittadini che sono davvero inferociti.

«Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, autorizzi una deroga temporanea alla soglia dei 500 parti annui per il punto nascite di Cavalese, in provincia di Trento, e ciò al fine di tutelare il bene primario della salute dei cittadini del territorio interessato». Lo chiede in un’interrogazione al ministro della Salute la senatrice di Forza Italia, Elena Testor.

Nell’atto ispettivo, la senatrice forzista spiega la tribolata vicenda del punto nascite di Cavalese e auspica la riapertura del punto nascite per il mese di aprile.

Solo alcune ore prima era toccato ai parlamentari della Lega depositare un’interrogazione dove si chiede se il Ministro della sanità se sia a conoscenza della situazione e se intenda predisporre tutti gli atti al fine di prevedere una deroga alla temporanea assenza delle sale operatorie richieste per il mantenimento in attività del punto nascita di Cavalese, al fine di tutelare il bene primario della salute dei cittadini ed i medici che erano stati assunti in prospettiva di una riapertura del punto nascita ad aprile.

Per Giacomo Bezzi di Forza Italia invece «in un paese normale Ugo Rossi e Luca Zeni si sarebbero già dimessi da un pezzo, per fortuna in ottobre saranno licenziati dai cittadini trentini».

Sulla stessa linea anche Claudio Cia di Agire, Manuela Bottamedi di Forza Italia e Walter Kaswalder di Popolari Autonomisti che ieri in una conferenza stampa hanno espresso «profonda indignazione» per come la giunta di centrosinistra autonomista sta gestendo la questione dei punti nascita.

Claudio Cia ha parlato di «situazione dalle sembianze di una commedia tragicomica​, se non fosse avvenuta sulla viva pelle delle donne gravide», e ha confermato che «Il centrodestra autonomista ha come impegno naturale quello della riapertura dei punti nascita del territorio trentino, a partire da quello di Cavalese, perché non è tollerabile che le donne trentine si ritrovino nel 2018 a dover partorire a bordo strada».

«Se nel corso degli anni non si fosse chiuso il punto nascita dell’Ospedale di Cavalese, come a Cles, – ha spiegato Cia – nonostante non in possesso di tutte le caratteristiche strutturali richieste ora per Cavalese, si sarebbero potute realizzare le opere progettate pur con l’esercizio in essere del punto nascita. Il punto nascita di Cavalese impersona l’incapacità di programmazione e gestione della sanità trentina in ogni specifica realtà territoriale».

Bordate arrivano anche dall’associazione «Parto per Fiemme» che in una nota diffusa sulla pagina facebook (sotto la locandina) spiegano, dopo aver riassunto tutte le promesse di Rossi, Zeni e Bordon, che «alla luce di quanto esposto e di numerosi altri episodi in linea con la mancanza di efficacia, l’assenza di conoscenza della normativa, la mancata collaborazione con le associazioni impegnate nel reperire e accogliere i professionisti e altri episodi strategicamente discutibili CHIEDIAMO AI NOSTRI AMMINISTRATORI LOCALI E PROVINCIALI DI POSIZIONARSI CHIARAMENTE.

Le soluzioni ci sono sempre state e quando mancavano sono state create con l’aiuto delle associazioni che anno reperito e accolto i professionisti di qualità necessari. ORA QUESTI PROFESSIONISTI SONO SUL PUNTO DI RIPARTIRE DA CAVALESE oppure di dover accettare, come ampiamente previsto da noi nelle precedenti segnalazioni, la maggior parte dei turni su Trento, Rovereto e, se accettano, Cles. A Cavalese rimarrà un’attività ambulatoriale talmente leggera da rendere irrispettoso il fatto stesso di proporla ai medici stessi.

È IL MOMENTO DI CAPIRE CHI LI GIUSTIFICA, CHI LI DIFENDE E CHI NON DICE NIENTE.

Il direttivo di “Parto per Fiemme”

in collaborazione con numerose associazioni delle Valli di Fiemme, Fassa e Cembra e l’adesione di migliaia di Valligiani».