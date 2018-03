Welcome to Automation: I.T.T. Marconi è tra i qualificati per la finale

Sono circa una trentina i progetti iscritti alla seconda edizione del concorso Welcome to Automation, iniziativa organizzata da Balluff Automation srl.

Il 20 Marzo 29 Istituti Tecnici e Professionali iscritti, rappresentanti di 13 diverse Regioni italiane dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, si sono esibiti in occasione delle prime eliminatorie.

I migliori 5 progetti per area geografica (due macro-aree), si sono qualificati per la finale che si svolgerà durante SPS Ipc Drives Italia, evento che riunisce fornitori e produttori del mondo dell’automazione industriale, il 24 maggio 2018 a Parma.

Sono stati ammessi al concorso progetti riguardanti oggetti o sistemi, originali e funzionanti, che richiedono l’integrazione di almeno tre discipline tecniche afferenti le aree della meccanica, dell’automazione, dell’elettronica, dell’informatica, dando “vita” ad un oggetto/robot “capace di muoversi e svolgere uno o più compiti.

Confermando le direttive della prima edizione, il tema del riciclo dei materiali è uno dei temi fondamentali dell’iniziativa. La struttura meccanica infatti, deve essere composta al 100% da materiale riciclato e per quanto riguarda la parte elettronica si possono utilizzare controllori programmabili non di nuova generazione e preferibilmente non di nuovo acquisto. Inoltre, è rischiesto che il manufatto abbia un’utilità in ambito sociale.

Qualificati selezione Centro/Sud – Napoli

Blaze Hunter – I.T.I.S. Jannuzzi (Andria, BT): BlazeHunter è un sistema di monitoraggio per prevenire gli incendi basato sull’internet of things. Due sono i dispositivi fondamentali che regolano il funzionamento di tutto il sistema: il “Modulo Foglia” e la stazione centrale. Il Modulo Foglia è il dispositivo che contiene al suo interno tutti i sensori addetti alle rilevazioni inerenti alla qualità dell’aria, tra cui temperatura, umidità e quantità di monossido di carbonio.

Cuore di Robot – I.I.S. Amedeo d’Aosta (L’Aquila): Il progetto consiste nella realizzazione di un robot mobile su ruote con doppia funzione di trasporto di defibrillatore automatico esterno (DAE) e della persona. Posizionato in apposita area può muoversi lungo percorsi liberi, raggiungere il luogo dell’incidente per agevolare ed affiancare gli addetti al pronto soccorso nelle operazioni di primo intervento trasportando il defibrillatore.

Farmacia 4.0 – I.I.S. Leonardo da Vinci (Sapri, SA): l’obiettivo del progetto “Farmacia 4.0” è quello di individuare una soluzione tecnologico innovativa finalizzata al supporto della vita indipendente da parte degli anziani. L’idea di fondo non è sostituire le persone con le macchine, ma semplicemente aumentare l’indipendenza delle persone anziane. Farmacia 4.0 è un contenitore di farmaci, in grado di muoversi autonomamente in una stanza, per somministrare medicine a persone anziane, anche con problemi di deambulazione.

Robear 3.0 – I.T.T. Morselli (Gela, CL): Il progetto consiste nella realizzazione di un robot costituito da un rover su ruote pilotate da motori. Il rober è equipaggiato con una serie di sensori in grado di rilevare la qualità dell’aria, la presenza di gas e la percentuale di polveri sottili.

Serra Automatizzata – I.S.S. Einsteing/Bachelet (Roma): la serra è in grado di rilevare il grado di umidità e temperatura dell’aria, il grado di umidità del terreno, il livello dell’acqua presente nel serbatoio della pompa e l’intensità della luce presente nella serra; il tutto è monitorato mediante un display che il gestore della serra potrà utilizzare per controllare il corretto funzionamento della stessa.

Qualificati selezione Nord – Bologna

Modello per presidio ambiente e supporto strumentale ad energia rinnovabile – IPSIA Garbin (Schio, VI): il mezzo costruito è un automa che riesce ad acquisire dati ambientali. Potenzialmente potrebbe raccogliere qualsiasi informazione come temperatura, umidità, tasso di CO2 ed illuminazione del sito in cui è situato.

Time to turn the page – I.T.T. Marconi (Rovereto, TN): nato dalla necessità di digitalizzare e smaterializzare contenuti disponibili solo in formato cartaceo, ha la sua più importante applicazione come ausilio a persone con disabilità agli arti superiori. Sviluppo futuro: digitalizzazione e lettura automatica per non vedenti.

Virgilio – I.I.S. Olivetti (Ivrea, TO): il compito di Virgilio consiste nell’aiutare le persone nell’orientamento in luoghi ampi ed affollati o comunque con un alto numero di destinazioni possibili, dov’è facile perdersi a causa dell’insufficiente presenza di segnali.

Raccolta differenziata automatizzata – I.I.S. Scotton (Breganze/Basano del Grappa, VI): veicolo in grado di raccogliere la spazzatura in completa autonomia; adatto per ambienti come uffici e scuole.

Dispensa 4.0 – Istituto Internazionale Agnelli (Torino): consiste nella realizzazione di una dispensa automatica che utilizza come periferica di controllo un’applicazione dedicata. Essa è proposta principalmente per gli anziani e i disabili con difficoltà motorie. Può essere attivata tramite comando vocale e ha come obiettivo l’unione di comodità e organizzazione in un unico prodotto accessibile a chiunque.