Playoff volley, in diretta Trento – Verona per un posto in semifinale scudetto

Si gioca domani, sabato 24 marzo, a partire dalle ore 18 alla BLM Group Arena di Trento (diretta web sul nostro giornale) la terza e decisiva sfida della serie di Quarti di Finale Play Off Scudetto UnipolSai 2018 fra Diatec Trentino e Calzedonia Verona.

A sette giorni di distanza da gara 2 in Veneto, che ha riportato in parità le sorti del confronto, si torna quindi in campo per la partita che assegnerà alla vincente l’accesso alla Semifinale. Diretta su RAI Sport + HD ed su Radio Dolomiti.

QUI DIATEC TRENTINO La formazione gialloblù si trova di fronte all’impegno più importante del suo campionato di SuperLega: per continuare a concorrere per lo scudetto serve infatti una vittoria con qualsiasi punteggio, che consentirebbe di centrare l’accesso alla decima semifinale Play Off negli ultimi undici anni. In virtù della miglior posizione finale nella classifica della regular season, Lanza e compagni potranno affrontare questo delicatissimo impegno di fronte al proprio pubblico.

“Gara 3 è l’approdo naturale di questa serie che si preannunciava equilibrata alla vigilia e che tale si è confermata – ha spiegato l’allenatore di Trentino Volley Angelo Lorenzetti in sede di presentazione – . Le differenze fra le due formazioni, come già dimostrato dalla graduatoria, sono state sin qui minime; anche in questo caso mi aspetto quindi una partita lunga e combattuta, che suggelli quanto sino ad ora visto nelle sfide precedenti. La fisicità di Verona ci ha messo addosso tanta pressione, costringendoci ad essere più fallosi del solito. In questa occasione dovremo essere bravi a reggerla meglio per riuscire a fare nostra la partita”.

Il tecnico trentino può contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che si è allenata regolarmente negli ultimi giorni alla BLM Group Arena. Anche Vettori, che sabato scorso al PalaOlimpia aveva rimediato una distorsione alla caviglia destra, ha infatti perfettamente recuperato e sarà regolarmente a disposizione.

DODICESIMO MATCH DI SPAREGGIO NEI PLAY OFF SCUDETTO Nell’arco delle quindici precedenti partecipazioni ai Play Off Scudetto, Trentino Volley ha già disputato undici partite di spareggio, simili a quella di sabato, vincendone sette: due con Modena (stagione 2005/06, 3-2 al PalaPanini in gara 3 con qualificazione alle semifinali e stagione 2010/11, 3-1 al PalaTrento in gara 5 con qualificazione alla Finale poi vinta su Cuneo), due con Piacenza (match che consegnarono entrambi lo scudetto: 3-0 al PalaTrento in gara 3 di finale 2008 e 3-2 sempre al PalaTrento in gara 5 di finale 2013), una con Molfetta (3-1 al PalaTrento nei quarti di finale 2016) e due con Perugia (successo casalingo al tie break in gara 3 di semifinale 2015 e affermazione in tre set in gara 5 di semifinale 2017). L’unico spareggio casalingo che non ha sorriso a Trento è quello riferito a gara 5 di finale scudetto 2009, perso al PalaTrento al tie break con Piacenza; gli altri sei sono invece stati tutti vincenti. Il risultato verificatosi più spesso è stato il tie break; il quinto set è servito a dirimere sei delle undici “belle” disputate dai gialloblù, sorridendo tre volte alla Società trentina. Per Trentino Volley quella con Perugia sarà la 756ª partita ufficiale della propria storia, la 41ª stagionale.

GLI AVVERSARI La Calzedonia Verona arriva all’appuntamento al termine di una settimana che l’ha vista uscire a testa altissima dalla 2018 CEV Cup. Martedì sera ad Ankara la squadra di Nikola Grbic ha infatti sfiorato l’impresa di ribaltare completamente il risultato della semifinale d’andata con lo Ziraat (capace di imporsi al PalaOlimpia per 1-3), vincendo al tie break in casa dei turchi. La conclusione del cammino europeo consentirà agli scaligeri di concentrarsi quindi solo sul campionato italiano e sulla partita da dentro o fuori di sabato alla BLM Group Arena. Nella propria storia la società veneta non ha mai superato i quarti di finale dei Play Off in nove precedenti partecipazioni, arrivando comunque a giocarsi la qualificazione alla partita di spareggio in quattro edizioni (2005, 2015, 2016, 2017).

I PRECEDENTI Sabato si giocherà il trentaquattresimo confronto ufficiale fra Trentino Volley e Blu Volley Verona, il quinto della stagione 2017/18. Il bilancio complessivo vede avanti per 24-9 il Club di via Trener, che però in casa ha perso quattro dei diciassette incontri disputati, compreso quello della regular season 2017/18 giocato il 4 novembre scorso per 1-3. Nell’unico precedente relativo ad una gara 3 giocata contro nei Play Off (quarti di finale dell’edizione 2010), ad imporsi fu proprio la Diatec Trento che nell’allora PalaTrento regolò gli scaligeri in tre set, staccando il pass per le semifinali nella serie che però si sviluppava su cinque sfide (vinta 3-0 dai trentini). Nel campionato in corso due vittorie per parte, con stesso numero di set vinti (nove).

LA SERIE Trento e Verona sono sull’1-1 nella serie dei Quarti di Finale Play Off Scudetto UnipolSai 2018 che si conclude sabato sera, in virtù dei 3-2 casalinghi maturati alla BLM Group Arena in gara 1 dell’11 marzo (parziali di 25-23, 25-17, 19-25, 24-26, 15-13) e del 16 marzo al PalaOlimpia in gara 2 (parziali di 25-23, 21-25, 23-25, 26-24, 15-13). Tali risultati hanno reso necessaria la terza e decisiva gara di spareggio. Chi supererà il turno troverà nella serie di Semifinale (al meglio delle cinque partite, la prima è in programma già giovedì 29 marzo) la vincente della partita di domenica sera al PalaEvangelisti di Perugia fra Sir Safety Conad e Bunge Ravenna (1-1). Nella parte bassa del tabellone l’altro abbinamento di semifinale è già stato definito dopo gara 2 (Civitanova-Ravenna).