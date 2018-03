Champions Volley: derby italiano Trento – Civitanova per un posto in Final Four

Derby tricolore dal sapore antico per la Trentino Diatec nei Playoffs 6 di 2018 CEV Volleyball Champions League. L’ultimo scoglio da superare per raggiungere la Final Four di Kazan (Russia, 12-13 maggio) del massimo trofeo continentale sarà infatti rappresentato dalla Cucine Lube Civitanova vice Campione del Mondo.

Dopo che i gialloblù avevano ottenuto la qualificazione martedì sera grazie al 3-0 casalingo sui francesi dello Chaumont, ieri anche la compagine marchigiana ha ottenuto lo stesso risultato, estromettendo dalla competizione i polacchi del Belchatow.

Grazie a questo abbinamento nel tabellone, la SuperLega italiana è quindi già sicura di avere almeno una rappresentante nelle semifinali della competizione, che scaturirà dal remake della sfida Trento-Lube già andata in scena, proprio nei Playoffs 6, nell’edizione 2012 del torneo e anche nelle semifinali delle edizioni 2009 e 2016 (in tutti i casi a passare il turno fu Trentino Volley).

Il match d’andata andrà in scena fra il 3 ed il 5 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, quello di ritorno una settimana dopo alla BLM Group Arena di Trento fra il 10 e 12 aprile. Per la definizione della data e dell’orario ufficiali di gioco bisognerà attendere la conferma dalla singole Società, in accordo con la CEV e Fox Sports, che trasmetterà in diretta tv entrambe le partite.

Accederà alla Final Four la squadra che nell’arco del doppio confronto avrà ottenuto il maggior numero di punti nella classifica stilata in base alle due gare in cui vengono assegnati – come per il campionato di SuperLega – 3 punti per la vittoria per 3-0 e 3-1, 2 per la vittoria per 3-2 e 1 per la sconfitta per 2-3. Il golden set (parziale di spareggio da disputare sino al 15 al termine della seconda gara) si giocherà solo in caso di pari punti.

Questi gli abbinamenti dei Playoffs 6 di 2018 CEV Volleyball Champions League:

Sir Colussi Sicoma Perugia (Ita) – Lokomotiv Novosibirsk (Rus)

Cucine Lube Civitanova (Ita) – Trentino Diatec (Ita)

Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Pol) – VfB Friedrichshafen (Ger)

Questo il dettaglio statistico di Trentino Volley nelle partite già giocate contro la Lube:

Partite ufficiali giocate: 58 (23 al PalaTrento, 17 a Macerata, 6 a Civitanova, 12 in campo neutro).

Vittorie: 30 (15 al PalaTrento, 9 a Macerata, 6 in campo neutro); 9 per 3-0, 9 per 3-1, 12 per 3-2.

Sconfitte: 28 (8 al PalaTrento, 8 a Macerata, 6 a Civitanova, 6 in campo neutro); 10 per 0-3, 9 per 1-3, 9 per 2-3.

Set: 117 vinti e 117 persi.



Precedenti in CEV Champions League: 4

4 aprile 2009 – semifinale a Praga: Trentino Volley-Lube Banca Macerata 3-0

(25-21, 25-19, 25-23)

22 febbraio 2012 – Playoffs 6, andata: Lube Banca Marche Macerata-Trentino PlanetWin365 3-2

(16-25, 19-25, 25-18, 25-22, 15-9)

1 marzo 2012 – Playoffs 6, ritorno: Trentino PlanetWin 365-Cucine Lube Banca Marche Macerata 3-0

(25-18, 25-22, 25-21) golden set 15-9

16 aprile 2016 – semifinale a Cracovia: Trentino Diatec-Cucine Lube Civitanova 3-0

(25-19, 25-20, 25-18)



Nella stagione 2017/18:

1 novembre 2017 – regular season SuperLega: Cucine Lube Civitanova-Diatec Trentino 3-0 (25-22, 30-28, 29-27)

14 gennaio 2018 – regular season SuperLega: Diatec Trentino-Cucine Lube Civitanova 1-3 (13-25, 26-28, 25-20, 14-25)