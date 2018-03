Rugby, Trento e Oltrefersina: insidie in trasferta

Doppio impegno in trasferta per Trento e Oltrefersina. Due partite che presentano diverse insidie e diverse incognite per motivi diversi e che dovranno essere interpretate con la massima attenzione dalle due squadre trentine per non lasciare sul campo punti preziosi.

I gialloblu riprendono il loro campionato dopo la brutta uscita a Montebelluna desiderosi di rifarsi e tornare alla vittoria. Giocheranno a Moncenigo, paese inserito tra i borghi più belli d’Italia e posto in provincia di Pordenone al confine col Veneto. Una trasferta lunga – circa 3 ore di pullman – già da sola è un problema, l’avversario con lo stesso ruolino fatto di una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate farà il resto.

Sarà fondamentale ritrovare gli automatisimi e l’efficacia in mischia, sperando che l’infermeria si sia almeno parzialmente svuotata e coach Rizzoli possa avere qualche arma in più da giocare nel corso degli 80 minuti. Si preannunciano meno equilibrate le altre due sfide della domenica con Alpago e Montebelluna favorite su Piazzola e Selvazzano.

Pubblicità Pubblicità

Torna in campo dopo un mese anche l’Oltrefersina, l’ultima volta era stata il 18 febbraio scorso nella vittoria casalinga contro il Rosolina. Sul piccolo sintetico di Bolzano i perginesi affronteranno una squadra che non gioca addirittura dal 28 gennaio scorso avendo rinunciato alla trasferta di Sile e quindi ha soltanto allenamenti e partite non ufficiali nelle gambe.

Sarà per entrambi i XV una partita con l’incognita di chi non gioca da diverso tempo e dovrà riprendere un po’ di confidenza con gli avversari. Attenzione anche al fattore classifica perché Rosolina e Sile con ogni probabilità vinceranno rispettivamente su Montereale e Valchiampo e per l’Oltrefersina è fondamentale vincere, rimanere agganciato alla capolista e continuare a lottare per il successo finale nel girone.

Programma 3° giornata girone 2 (domenica 18 marzo, ore 14.30):

Pedemontana Livenza – Trento

Piazzola – Alpago

Montebelluna – Selvazzano

Classifica: Montebelluna 10, Selvazzano e Alpago 5, Trento e Pedemontana Livenza 4, Piazzola 1.

Programma 12° giornata girone 4 (domenica 18 marzo, ore 14.30):

Rosolina – Montereale

Sile – Valchiampo

Sudtirolo – Oltrefersina

Riposa: West Verona

Classifica: Rosolina 28, Oltrefersina* 27, Sile* 26, Sudtirolo 21, Valchiampo* e Montereale 14, West Verona -3.

*una partita in meno.

Oltrefersina, Sudtirolo e West Verona 4 punti di penalizzazione, Montereale 8.