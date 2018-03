Veglia in memoria dei tre cappuccini trentini uccisi in Etiopia 80 anni fa

Dopo il nuovo attacco degli anarchici che nella notte ha colpito con dei sassi la vetrata della Sala della Cooperazione, in via Segantini a Trento, dove stasera è previsto il saluto di Matteo Salvini per ringraziare gli elettori della Lega arriva la ferma condanna da parte di tutte le istituzioni.

“Dopo i vandalismi contro il Palazzo di Giustizia di Trento, nella notte – commenta il presidente della Provincia Ugo Rossi – si è verificato un nuovo grave atto vandalico ai danni della sede della Cooperazione trentina. Se le verifiche delle forze dell’ordine confermeranno la natura di questo gesto, esprimiamo subito la nostra ferma condanna. Non si può non pensare al fatto che la sala della Cooperazione stasera ospiterà un comizio del leader di un partito politico che ha tutto il diritto di svolgere il proprio incontro con gli elettori in modo democratico. Lanciamo, quindi, un appello ad abbassare i toni, ricordando come l’unica strada per risolvere pacificamente le tensioni, che inevitabilmente si creano in una società aperta e dinamica, sia quella del dialogo e del confronto civile, come questa terra ha sempre saputo fare”.

Il presidente del consiglio Bruno Dorigatti: «Ancora la mano di ignoti che cerca visibilità con un atto di offesa, un’altra “spaccata” a Trento, questa volta ai danni della sede della Cooperazione. C’è chi soffia sul fuoco della contrapposizione violenta, che nega il rispetto delle diverse posizioni e opinioni politiche, sale della democrazia. Non intendo far mancare in nessuna di queste occasioni un chiaro attestato di condanna e una netta presa di distanza. A nome di tutto il Consiglio provinciale esprimo poi piena solidarietà alla Cooperazione Trentina».